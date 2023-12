La polémica en torno a las Cercanías de Madrid suma un nuevo capítulo. Primero fueron las incidencias, que es lo que importa a los ciudadanos, de ahí se pasó al juego de bloqueos en las redes sociales, con el ministro Óscar Puente silenciando a los responsables del PP madrileño que le criticaban por Twitter. Este martes por la mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso acusaba Puente de "falta de respeto" y a última hora de esta tarde, el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad, Jorge Rodrigo, ha denunciado que el ministro rechaza reunirse con él para hablar sobre los problemas que tiene la red de Cercanías.

La Comunidad pidió hace unos días por carta al ministro recién nombrado, coincidiendo con uno de los últimos descarrilamientos a la llegada de Atocha, una reunión urgente para tratar el asunto. Hoy, tras la intervención de Puente en el Senado, que ha tenido que responder sobre estos incidentes preguntado por el PP, Rodrigo denunciaba en su cuenta de Twitter que el ministro de Transportes ha respondido a esa misiva "diciendo que solo se reúne con la presidenta de la Comunidad de Madrid". Puente y Ayuso. Y ha añadido para rematar la crítica al responsable de la cartera: "Entendemos que, como acaba de llegar al cargo, desconoce cuál es su relación con las CC.AA. Un ministro no se reúne con los presidentes".

El ministro de @transportesgob ha respondido a mi carta diciendo que solo se reúne con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entendemos que, como acaba de llegar al cargo, desconoce cuál es su relación con las CC.AA. Un ministro no se reúne con los presidentes. — Jorge Rodrigo Dominguez (@jorgerodrigodo) December 12, 2023

En la carta que ha recibido el consejero, el ministro le emplaza a la próxima reunión que mantendrá la Comisión de Seguimiento del Plan de Cercanías, que se celebrará "a finales de enero o principios de febrero, que es cuando corresponde a su periodicidad" y le recuerda que este encuentro está presidido por el secretario de Estado. De hecho, la última reunión entre ambas administraciones tuvo lugar el 25 de octubre y en ella estuvieron la entonces presidenta de Adif y el de Renfe junto al número dos del ministerio y el propio Rodrigo. Raquel Sánchez no estuvo tampoco en esa reunión de la comisión. Y ya entonces, con el equipo anterior, la guerra por las Cercanías se preveía larga.

"Le falta no respirar"

Pedro SánchezAyuso confronta únicamente con SánchezHasta esta mañana, en la que se le ha preguntado directamente por la forma en la que Puente enfrenta el tema de las incidencias en la red de Cercanías madrileñas y no ha podido evitarlo. "Le falta no respirar y decir que los trenes son suyos y que no nos deja entrar en ellos o algo así", ha dicho Ayuso antes de participar en un foro empresarial, organizado por Conexus, con el presidente valenciano, Carlos Mazón.

Confrontación directa

Segundos antes había pedido al responsable de la cartera que se sentara a hablar "como adultos y como responsables políticos buscar soluciones". Ha recordado que en lo que va de 2023 se han registrado más de 710 incidencias y que la postura del ministro es "inaudita" porque su primera reacción al enfrentarse a las críticas de la Comunidad por las carencias del servicio de transportes fue "insultarla". "La primera valoración por parte de un ministro no puede ser insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, persona a la que yo nunca me he dirigido, por cierto", ha señalado Ayuso, en alusión a las críticas de Puente en la red social, donde rescató los derribos en San Fernando de Henares por las obras de la línea 7B.

A pesar de que entrar en el combate directo con él no parecía estar en los planes iniciales, Ayuso ha reiterado molesta que las formas del ministro son además "faltonas".