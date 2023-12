El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aprovechado la reunión que ha mantenido con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, para responder a Junts per Catalunya y la amenaza de su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, de no apoyar el primer decreto del Gobierno. "Ha habido un mal entendido, porque no ha habido ningún cambio con el real decreto, lo que se ha hecho" es recoger "la jurisprudencia pacifica tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como del Supremo" sobre la tramitación de las cuestiones prejudiciales que elevan jueces españoles a la justicia europea, explicó el ministro.

Feijóo: "Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu" Junts ha amenazado con no votar a favor del decreto porque prevé la suspensión del procedimiento mientras el TJUE resuelve las dudas que les planteen los jueces, lo que puede afectar a la aplicación de la amnistía. Bolaños ha explicado que lo recogido en el decreto de eficiencia digital y procesal en este sentido "ya estaba regulado en el estatuto del TJUE y formaba parte de las recomendaciones del tribunal". Señaló que se incorpora porque es un compromiso para poder recibir "los 10.000 millones de euros de fondos europeos" solicitado. "No ha habido ninguna novedad en la regulación de cuestiones prejudiciales y solo se ha adaptado la jurisprudencia española a los requisitos europeos", añadió. En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aseguró que el PSOE lleva "cinco años demonstrando estar dispuesto a valorar cualquier iniciativa incluso con un verificador rinternacional". "No tenemos problema porque el trabajo del Gobierno de España de colaboración con la Unión Europea se hace día a día. Lo que toca es sentarnos cuanto antes y es acabar con un bloqueo que dura más de cinco años y que lo único que supone es un estropicio incalculable que estamos pagando todos", aseguró. Reforma social El ministro admitió que como había anunciado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estaba en conversaciones con la secretaria general del partico, Cuca Gamarra, "para registrar hoy o mañana, cuando sea", la modificación del artículo 49 de la Constitución, tal y como lo acordaron ya en abril. "Es la primera reforma social de la Constitución y supone un avance para las personas con discapacidad por dignidad, pero también porque reforma los derechos de estas personas. Estamos trabajando para registrarlo cuanto antes", aseguró. Pese al acuerdo en ese punto, no dudó en criticar al principal partido de la oposición por no apoyar las medidas anticrisis del Gobierno, que "establecen la gratuidad del transporte público, el 0% del IVA para productos básicos, pan, huevos…, se mantiene un impuesto a las grandes empresas energéticas y financieras para financiar medidas y que no puede cobren comisiones para mayores de 65 años. Se aprueban 4.000 millones de euros de ayudas páublicas", así que "le pido al PP que pase del no a todo al sí a algo que va de mejorar las condiciones de las personas".