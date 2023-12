Javier Pérez Aldunate, miembro de ETA adiestrado como francotirador que en 2004 intentó matar al Rey en Mallorca, hechos por los que fue condenado a 41 años de prisión, ha conseguido su primer permiso penitenciario, segun informó este jueves diario ABC.

Pérez Aldunate, fue condenado por recabar información para matar al rey Juan Carlos en Mallorca en la Semana Santa de 2004, contra quien finalmente no pudo atentar porque supuestamente no recibió a tiempo el rifle con el que planeaba dispararle. La sentencia consideró probado que recibió en abril de 2004 la orden de trasladarse a Palma para realizar una vigilancia sobre los lugares frecuentados por el Rey durante su estancia en la Semana Santa. Finalmente, el etarra no pudo llevar a cabo el plan de la organización terrorista al no recibir el arma para perpetrar el asesinato.

Pérez Aldunate, activista liberado que fue adiestrado como francotirador, recibió, con anterioridad al mes de abril del 2004, la orden de ETA de trasladarse desde Francia a Barcelona y de allí a Palma con el objetivo de hacer los seguimientos y vigilancias correspondientes en los lugares frecuentados por don Juan Carlos. Finalmente, después de estar en Mallorca desde el 6 de abril hasta el 12 de mayo, "no pudo llevar a efecto el plan trazado"» y recibió la orden de regresar a Francia.

El etarra acechó al jefe del Estado cuando este asistió a las eliminatorias de la Copa Davis, celebradas en la plaza de toros de Palma los días 9, 10 y 11 de abril del 2004, un mes después de la matanza del 11-M en Madrid. Se alojó en el hotel Colón de la calle 31 de Desembre, pero no pudo consumar su plan. ETA bautizó el proyecto de matar al Rey con un misil tierra-aire como 'operación Aguja'.

Nueve años antes, en 1995 la Policía ya había frustrado otro intento de atentado contra el Rey en Mallorca, al detener a Juan José Rego Vidal, su hijo Iñaki y José María Sertucha, que planeaban disparar contra don Juan Carlos con un rifle desde un piso de la calle Rafaeletes, en el barrio palmesano de Portopí, con vistas panorámicas sobre el atraque del yate real Fortuna.