Junts per Catalunya votará contra los reales decretos anticrisis del Gobierno de esta semana en el Congreso sobre diversas materias socio-económicas en "porque agrava la infrafinanciación" de Cataluña, supone un "recorte" de competencias y dificulta la aplicación de la amnistía. "En lugar de avanzar en la resolución del conflicto, vamos hacia atrás", ha argumentado en rueda de prensa el portavoz del partido independentista, Josep Rius. "se aplica una política de hechos consumados, nuestros votos no son un cheque en blanco", ha aducido. Y en este sentido ha criticado "el silencio" del Govern en este asunto. La única vía de pacto, según Junts, sería que se retirasen los tres decretos y se volvieran a negociar.

"No se puede poner a la cúpula judicial en bandeja ninguna rendija" para no aplicar la amnistía, ha opinado Rius en relación a la votación contraria al decreto en lo referente a la amnistía. Sbreo las competencias, sostiene que supone, el decreto, un recorte de estas competencias autonómicas. "El PSOE ha de acabar con los decretos macedonia que incorporan medidas sociales y antisociales como aumentar el IVA de electricidad y gas cuando más consumo hay", ha descrito Rius.

El portavoz del partido independentista, Josep Rius, ha argumentado que "no funcionará el 'a cambio de nada' y sólo habrá estabilidad si hay avances en el ámbito social y nacional".

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzaba este lunes en una entrevista en TVE que el Ejecutivo se abre a negociar “otras materias que le puedan resultar de interés”. Tras reconocer que el punto de encuentro es difícil sobre el elemento del decreto que rechaza Junts, Montero explicó que la estrategia negociadora pasa por “explorar el perímetro por si hay otras cuestiones a incorporar”. Más allá de oponerse al punto donde se recoge que un tribunal pueda dejar en suspense la aplicación de una ley en un asunto concreto si plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los posconvergentes pusieron el foco en elementos relativos a la “infrafinanciación” de Catalunya. Rius ha respondido que su propuesta es retirar los tres decretos e individualizar cada ámbito temático.

Lejos de los presupuestos catalanes

En relación a los presupuestos de la Generaitat, Junts mantiene las distancias y afirma que no habrá "un cheque en blanco" al Govern. Rius ha afirmado que las cuentas no pueden ser "una contrapartida" a los presupuestos del Estado. "Se están españolizando los presupuestos y el independentismo pierde fuerza negociadora en Madrid". Rius ha afirmado que el Ejecutivo parece no tener prisa en aprobar estas cuentas.