El Tribunal Constitucional estudiará en su primer pleno de 2024, previsto para la próxima semana, los recursos presentados por el líder de EH Bildu Arnaldo Otegi y el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez. El primero, contra la sentencia del Supremo que ordenó repetir el juicio contra él por la constitución de Bateragune, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara a España por la falta de apariencia de imparcialidad de una magistrada, y el segundo, contra la multa que le impuso el Supremo y que le supuso la pérdida del escaño en el Congreso de los Diputados.

Las deliberaciones partirán en ambos casos de propuestas favorables a estimar los recursos presentados por ambos políticos, informaron a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibércia, fuentes del alto tribunal. En el caso de Otegi será la primera vez que la propuesta de resolución del magistrado Juan Carlos Campo sea estudiada por el pleno del Constitucional, mientras que el recurso de Alberto Rodríguez ya lo ha empezado a estudiar con anterioridad, por lo que esta vez tiene por fin posibilidades reales de ser resuelto. En esta ocasión la propuesta de resolución se adapta al criterio de la mayoría que pasa por estimar el recurso del exdirigente de Podemos por vulneración del principio de legalidad.

La vez anterior que el recurso de Rodríguez fue estudiado por el pleno del Constitucional, la mayoría de los magistrados se mostraron a favor de concederle el amparo, pero se divieron a la hora de las razones por las que concederlo. Unos se inclinaban por considerarle víctima de una desproporción de la pena que se le acabó imponiendo, al entender que, pese a ser una multa de mes y medio, le supuso la pérdida del escaño, mientras que otros abogaron por declarar que se había vulnerado el principio de legalidad con su condena.

La magistrada María Luisa Segoviano decidió en el último pleno que se celebró en noviembre retirar su ponencia inicial a favor de la desproporción y modificarla para adaptarse al criterio mayoritario, que era el basado en la vulneración del principio de legalidad. Esta será la que estudiará el pleno la próxima semana y, como es la que más apoyos recabó en la anterior reunión, lo previsible es que esta vez por fin el Constitucional estime el recurso del político canario.

Cosa juzgada

En el caso de Otegi, el magistrado Campo hace suyo el criterio del fiscal y argumenta que Otegi no tiene por qué someterse a un nuevo juicio después de que el TEDH le diera la razón y condenara a España por haber formado parte del tribunal que le juzgó una magistrada que en un juicio anterior contra el dirigente de la izquierda abertzale le preguntó si condenaba el terrorismo y ante su negativa a hacerlo le respondió con un "ya sabía yo que no me iba a contestar a eso".

La propuesta del magistrado que fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez pasa por declarar que la decisión del Supremo de volverle a juzgar supondría una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por cuanto supondría infringir el principio de 'non bis in idem', que prohíbe juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.

El Supremo justificaba la necesidad de celebrar un nuevo juicio en que, tras la sentencia del TEDH, la defensa de Otegi había pedido anular la del alto tribunal que le había rebajado a seis años y medio la condena de 10 que le había impuesto la Audiencia Nacional. Para ello, según el alto tribunal, había que repetir la vista oral para impedir que esos hechos quedaran, en la práctica, sin juzgar.

En esa repetición, que el Constitucional previsiblemente descartará definitivamente la próxima semana, habría sido muy difícil que se les impusiera una pena superior a la que ya fue fijada por el propio Supremo en su día, por lo que, en caso de una hipotética condena, ya la habrían cumplido. Si fueran absueltos, podrían solicitar ser indemnizados por su estancia en prisión.

En el pleno de la próxima semana será previsiblemente admitido a trámite el recurso del PSOE contra la decisión del PP de modificar el Reglamento del Senado para tratar de retrasar la tramitación de la ley de amnistía.