El acuerdo exprés del pasado miércoles que tuvo que cerrar el PSOE con Junts para intentar sacar adelante sus decretos ha desatado una controversia política por el apartado que habla del traspaso de "las competencias sobre inmigración" a la Generalitat de Cataluña. Los miembros del Gobierno central que han hablado hasta ahora no concretan qué es lo que se va a ceder al Ejecutivo catalán, que, por otra parte, está comandado por ERC y no por Junts.

El partido de Carles Puigdemont, preocupado por el crecimiento de Aliança Catalana (formación de extrema derecha independentista que desbancó a Junts del municipio de Ripoll en las municipales), ha introducido este tema social en la agenda política gracias al pacto con Pedro Sánchez. Según el PP, esa oportunidad que le ha dado Sánchez a Junts "es un error garrafal". "Debe recapacitar Sánchez. No debe dárselo y debe reconducir esta situación", ha reclamado Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso en una entrevista en la Sexta. "El PSOE sufre grandes dificultades para explicar el acuerdo que ha alcanzado, porque no lo entiende nadie, porque la inmigración es una competencia exclusiva del Estado y no se puede ceder a una comunidad autónoma y menos dársela como contraprestación de los votos de investidura a un partido que mantiene posiciones xenófobas y que las ha mantenido de forma reiterada", ha declarado. El pasado verano, tras las elecciones, el PP alcanzó el poder en cuatro gobiernos autonómicos y decenas de ayuntamientos gracias a sus pactos con Vox, un partido que también tiene un discurso xenófobo.

Tellado ha concedido la entrevista en un hotel de Toledo en el que los miembros del comité de dirección, con el presidente, Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, están haciendo "un retiro", en palabras de ellos mismos, para preparar el inicio del año. El portavoz ha asegurado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que son mayoría en estos momentos, no van a reclamar la competencia de inmigración, porque es "estatal" y "exclusiva" del Estado.

Para los conservadores, la inclusión de esta política social en el pacto con Junts muestra de nuevo que Sánchez está en manos de Puigdemont y obligado a "tragar todas las condiciones" que le pone para poder seguir gobernando. "Sánchez no es más que el delegado del Gobierno en España pero el presidente, a través de persona interpuesta, es Puigdemont", ha lanzado.

Mientras tanto, la propia Generalitat de Cataluña, gobernada por ERC, exige conocer "la letra pequeña" del traspaso para superar esta fase de "compromisos difusos". "Un debate tan importante como la inmigración no se puede hacer en un debate de última hora. Es un tema muy serio", se ha quejado la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà.