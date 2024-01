Las CCAA gobernadas por el PP, que son la inmensa mayoría, impulsarán una EBAU (la prueba de acceso previo a la universidad) común para toda España, tanto en contenidos, como en criterios de corrección y fecha de celebración. El objetivo es que en el curso de 2025 se ponga en marcha.

Actualmente esto no es así y cada comunidad actúa de una manera. Alberto Núñez Feijóo avanzó esta iniciativa en un acto con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre Educación. Y coincide con el último paquete de medidas anunciado por el presidente del Gobierno de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora tras el revés del informe PISA el pasado diciembre.

El líder popular explicó que los once consejeros de comunidades del PP llevan trabajando tiempo en ello y lo presentarán para que la antigua Selectividad del año que viene (esta ya no daría tiempo) sea igual en todos los territorios que gobiernan los conservadores. “Vamos a seguir caminando hacia un sistema de igualdad de oportunidades. La educación es lo único que realmente nos hace iguales, más allá del patrimonio y de lo demás. No se trata de blindar las desigualdades, sino de blindar las oportunidades”, aseguró Feijóo.

El plan de choque anunciado por Pedro Sánchez superará los 500 millones de euros y estará destinado a los alumnos de primaria y ESO. Pero las competencias en materia educativa están transferidas, por lo que los acuerdos con los presidentes autonómicos del PP son inevitables. En ese punto, y teniendo en cuenta que el Ejecutivo decidió recular tras restarle importancia a los resultados del informe el pasado mes de diciembre, Feijóo ha decidido entrar de lleno en la batalla educativa.

Como esas transferencias están en las comunidades, lo que avanzó el líder del PP es que lo que el Gobierno "se niega a impulsar para el 100% de los estudiantes en España el PP sí lo aplicará sobre el 70%" que depende de sus ejecutivos regionales. El líder del PP sacó la artillería pesada contra lo que considera "un fracaso" en el modelo educativo de Sánchez, pididó "humildad" para reconocer errores (por negar la mala tendencia reflejada en PISA) y exigió "coordinación" con las autonomías del PP para "redefinir un sistema que lastra el talento" de los estudiantes.

Y por eso sacó pecho de que las comunidades autónomas que encabezan el informe PISA y que están por encima de la media española e incluso europea hayan estado gobernadas, de forma general, por el PP. Castilla y León es la primera del ranking. "Hay que copiar lo que funciona. Y no hay que buscar en Canadá, Países Bajos o Suecia, sino en España y más concretamente, en Castilla y León", insistió Feijóo para lanzarse a los reproches contra el Gobierno de Sánchez.

“Parece que el Gobierno solo quiere igualar a la baja. Se aprueban reformas del Código Penal sin que lo aprueben los jueces, se acuerdan reformas en el ámbito de una amnistía no prevista en la Constitución sin pedir informes y, en Educación ha pasado lo mismo e imponen un modelo educativo sin consultar a los expertos”, se quejó el dirigente conservador.

“El Gobierno se enfrenta a la meritocracia. Y al PSOE le molesta que en nuestras comunidades se tenga el derecho a elegir el sistema educativo ordinario o de educación especial”, continuó Feijóo, insistiendo en que “se puede hacer política en muchos sitios, pero no en las aulas de nuestros hijos”. Feijóo repitió la idea de que los colegios “tienen que estar vacíos de ideología y llenos de conocimiento” para que, después, “los chavales se diseñen su propio criterio”.