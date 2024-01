A escasas horas de que comience el debate de la ley de amnistía en el Congreso y con la incertidumbre aún de si Junts exigirá al PSOE aceptar alguna de sus enmiendas vivas para votar a favor, Alberto Núñez Feijóo anticipó ya que este martes “se va a consumar el mayor atropello a la dignidad, a la igualdad y a la separación de poderes en una democracia occidental”.

El líder del PP, que acompañó al candidato de su partido a las elecciones vascas, aún sin convocar pero que serán en la primavera, Javier de Andrés, aseguró que esta tarde se votará una ley “sin precedentes en democracia, que nunca debió llegar al Congreso y que es impensable en cualquier país de nuestro entorno”.

Feijóo, que volvió a congregar a decenas de miles de personas en la calle este domingo en una nueva protesta que actuó como antesala de este debate, remarcó que por primera vez “los delincuentes tendrán el privilegio de escribir las leyes para amnistiarse a sí mismos”. Será él quien hoy intervenga en el pleno de la Cámara Baja para defender la postura de su partido. Si el Congreso da luz verde a la proposición de ley, la amnistía llegará al Senado, donde le espera un camino tortuoso de dos meses.

En el desayuno, igual que en días anteriores, Feijóo fue avanzando algunas líneas del que será su discurso en el debate de la ley: “Está hecha a la medida de un prófugo, se ha negociado fuera del Congreso, está apoyada por las minorías que buscan desmantelar el Estado, habla de terrorismo bueno y malo, y ampara los contactos de los independentistas con una potencia agresora que es Rusia”.

El líder conservador abordaba así la última grieta que se ha abierto en torno a la ley de amnistía después de que el juez Joaquín Aguirre haya reactivado la investigación sobre la trama rusa vinculada al procés, según la cual, personas muy cercanas a Carles Puigdemont mantuvieron contactos estrechos con el Kremlin en busca de apoyo para la independencia de Cataluña. Junts, precisamente, mantiene viva una enmienda, la número 29, que incluiría en la amnistía los delitos de traición al Estado, que sería donde se enmarcaría este hecho. En este momento la ley de amnistía lo excluye, lo que ha desatado de nuevo los nervios del independentismo.

A por los “votantes huérfanos” del PNV

Más allá de la ley de amnistía, Feijóo, que presentaba a De Andrés, dejó claro los objetivos de su partido para las elecciones vascas. La prioridad es ir a por los “votantes huérfanos” del PNV que no comprenden, explicó, la deriva tomada por el partido de Andoni Ortúzar y que, entre otras cosas, implica compartir ecuación con EH Bildu en cada votación para apoyar a Pedro Sánchez.

Ya en el discurso de su investidura fallida Feijóo puso el foco en esta cuestión, desvelando cuál sería la estrategia de su formación. También el candidato popular fue muy crítico con el camino por el que ha apostado el PNV, en sus alianzas con el socialista, aunque también dio por hecho que el PSOE no pactará con Bildu tras las elecciones vascas.

Es un mensaje que contradice la línea del partido, que a menudo, y sobre todo tras darle la alcaldía de Pamplona a los abertzales, especula con la posibilidad de que lo siguiente sería la lehendakaritza. De Andrés descartó esa opción: “El PSOE no se irá con Bildu, pero no por una cuestión de moral, sino de poder. Tanto PNV como Bildu están en la órbita sanchista. Si se queda fuera el PNV, la situación se complica mucho. Si el que se queda fuera es Bildu, no es lo mismo, porque jamás pactará con el PP”, zanjó.