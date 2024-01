Alberto Núñez Feijóo ha asegurado este miércoles en una entrevista en Antena 3 que los hechos acaecidos en Cataluña en algunos momentos, como cuando se conoció la sentencia del 'procés', en 2019, fue "puro fascismo". Lo ha dicho en respuesta a una pregunta sobre si veía "terrorismo" en algunos episodios y, tras apuntar que lo tendrán que decidir los jueces, ha respondido: "Lo que es evidente es que lo que pasó en Cataluña es puro terror, es puro fascismo, porque la gente no podía salir a la calle, no podía coger su tren, su avión, su coche... Tenía miedo y no salía de su casa. Y esto no pasó durante unos días, pasó durante muchos días".

El dirigente conservador ha hecho referencia a las "tensiones en los aeropuertos", en referencia a los de El Prat y el de Barajas, a las "autovías cortadas", al mobiliario urbano incendiado y las agresiones a los policías. "El terrorismo es terror, en Cataluña hubo momentos, días de absoluto terror y ahora le corresponde a los jueces tipificar este tipo de actos", ha afirmado.