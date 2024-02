La líder de Podemos, Ione Belarra, ha loado a la exministra de Igualdad Irene Montero por asumir el reto de volver a "poner en pie" a la formación al presentarse a las primarias para la candidatura a las elecciones europeas, dado que son la izquierda que "no asume los límites" del PSOE.

Por su parte, Montero ha asegurado que Podemos es necesario ante la "resignación" de sectores progresistas y fuerzas que se ponen mucho la etiqueta de izquierda, en alusión a PSOE y Sumar, pero al final también hacen políticas propias de la derecha.

Así lo han trasladado ambas durante el acto en Madrid de la candidatura de Montero, con el lema 'Ahora más que nunca Podemos', con motivo del último día de votación de las primarias del partido. De hecho, la número dos de la formación ha llamado a la participación de las bases dado que dichas primarias "van a ser leídas como señal de fortaleza" de la formación.

La exministra ha presumido de que su proyecto es "feminista", "ecologista", "pacifista" y "antirracista", pero sobre todo como la izquierda inconformista que tiene esperanza y no se calla ante las injusticia.

Montero ha manifestado que la "campaña" para criticar el "ruido" en política de que sus tesis iban demasiado "lejos" y "rápido", ha hecho daño a Podemos y que la esperaban de la derecha, pero no desde sectores que tendrían que ser ser aliados. Y precisamente ese reproche al ruido es uno de los ejes del discurso de la líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Así, ha recriminado que esa actitud en la izquierda que tilda de "bronca" el exigir públicamente avances inocula "grande dosis de resignación" a las bases progresistas porque releva miedo a "enfadar la derecha".

Volver a poner en pier a Podemos

En clave interna, Montero ha desgranado que hay que volver a poner en pie a Podemos, que es más que una formación política, para que "recupere toda su potencia y su capacidad para transformar".

"Y que le diga claramente al 'no se puede' de la derecha y a la resignación de determinados sectores progresistas que prefieren no asumir el coste político de transformar, que nosotras no renunciamos a nada", ha zanjado.

De hecho, ha rememorado una frase de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher cuando señaló que su mayor logro político era el exlíder laborista Tony Blair, que llegó a gobernar y abanderó la denominada "tercera vía" que era aparentar ser de izquierdas y gestionar determinadas parcelas como la derecha. A continuación, ha dicho que esos representantes en España podían ser PSOE y Sumar.

En este sentido, ha recalcado que PSOE y PP defienden las "devoluciones en caliente" de migrantes y no tienen muchas diferencias en política migratoria.

Y luego ha afeado al Gobierno que fue Podemos, a través de Belarra, quien primero denunció que Israel perpertraba un "genocidio" contra la población palestina y ha criticado que el Gobierno "no puede estar entre dos aguas".

"Genocidio de Palestina"

"O vas con los aliados del Estado genocida de Israel (...) o pones pie en pared y dices que aquí hay un genocidio y denuncias junto a Sudáfrica a Israel ante la Corte Internacional de Justicia y levantas la bandera de la dignidad (...) Lo que no vale es llevar prometiendo cinco años que vas a reconocer al estado de Palestina, que es la primera medida que nos dijeron que iba a hacer este Gobierno, y ahora nos dicen hay no lo podemos hacer solos, que mejor cuando lo haga Europa (...) No es el momento de que la izquierda aparente ser de izquierdas pero haga lo mismo que la derecha", ha zanjado.

Al respecto, Belarra ha recriminado que ante el "genocidio" en Palestina "nadie quiere señalar a Estados Unidos", que es el que da armas a Israel, salvo Podemos y que eso es precisamente lo que representa su partido.

Asimismo, ha destacado de Irene Montero que "nunca da una batalla por perdida" y asumir que el primer paso en el camino para relanzar al partido, el proyecto de la izquierda "valiente", son los comicios europeos.

Y mencionando el décimo aniversario de la irrupción del partido, Belarra ha dicho que esa cita electoral se "presenta hermosa", como hace diez años cuando despegó Podemos en el mapa político. Y es que a esos comicios acuden con las "esperanzas y razones" intactas, pero añadiendo un patrimonio político atesorado "muy importante".