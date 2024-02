Altos cargos de gobiernos autonómicos presididos por el PP y el jefe del Ejecutivo de Aragón, el también conservador Jorge Azcón, han advertido este jueves a las instituciones comunitarias de que, si Bruselas no frena la amnistía del 'procés', el antieuropeísmo crecerá en España. En estos momentos, el único partido claramente antieuropeísta a nivel nacional es Vox, principal competidor del PP en las elecciones que se celebrarán en los Veintisiete en junio.

Azcón es el único barón que se ha desplazado a Bruselas y ha atendido la petición que lanzó Alberto Núñez Feijóo a todos los dirigentes autonómicos en una comida en enero: denunciar la amnistía en el plenario del Comité de las Regiones de este jueves, el escenario en el que las autonomías pueden tomar la palabra. El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, contactó la semana pasada con los 11 presidentes y presidentas que habían sido interpelados por Feijóo y cinco tenía previsto ir a Bruselas (Juanma Moreno, Carlos Mazón, Fernando López Miras, Marga Prohens y Azcón), cuatro ya lo habían descartado (Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco, Gonzalo Capellán y María Guardiola) y dos eran duda (María José Sáenz de Buruaga y Alfonso Rueda).

Todos sus gabinetes habían recibido esos días llamadas del de Feijóo para recordarles el tema, después del mensaje que había lanzado el líder del PP en persona en el almuerzo. Llegado el día, sin embargo, solo el presidente de Aragón ha cumplido con la misión propuesta por Feijóo. El calendario les era propicio. El plenario del Comité de las Regiones se iba a celebrar horas después de la aprobación (el martes) de la ley en el Congreso, aunque finalmente, por las exigencias de Junts, no ha sido así y la medida de gracia ha vuelto a la comisión de justicia.

Azcón, junto con altos cargos de los gobiernos de La Rioja, Cantabria y Extremadura, han tomado la palabra en una parte del plenario dedicada a hablar de las "soluciones para responder a las preocupaciones de los jóvenes en las regiones y ciudades de la Unión Europea". El reglamento del Comité de las Regiones es bastante flexible en cuanto a que se incorporen o salten ponentes (y por eso se han caído sin problema del orden del día los barones que sí aparecían estos días atrás) y la temática (por eso han podido hablar de la amnistía con un breve rodeo introductorio para no quedar demasiado mal). Sin embargo, es muy rígido a la par que escaso, con los tiempos, uno de los motivos por los que algunos barones han admitido en privado que no han ido. "Tiene un minuto", le ha advertido la presidenta de la sesión. Azcón ha empezado con un mensaje a los jóvenes, protagonistas del debate, y ha dicho que hay que decirles que "la forma más eficaz con la que se defiende la democracia es votando". El presidente aragonés ha avisado de que "la democracia en Europa tiene amenazas de distinta índole" y en el caso de España esa amenaza se llama "amnistía". "Para que los jóvenes voten hay que decirles la verdad, no como ha ocurrido en España, donde un Gobierno ha hecho todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer", ha continuado en referencia a Pedro Sánchez y sus pactos con los independentistas.

Esther Herranz, directora general de Fondos y relaciones con la UE del Gobierno de La Rioja, ha instado a las "instituciones europeas" a "involucrarse en solucionar los problemas" de los jóvenes, como la "escandalosa pretensión de amnistiar a condenados por terrorismo" en España (aunque no hay sentencias todavía por esos delitos en el 'procés'). "De otro modo no mejoraremos la participación ni la afección [de los jóvenes] por las instituciones", ha añadido.

En la misma línea, Isabel Urrutia, consejera de Presidencia de Cantabria, ha reclamado a "Europa y sus instituciones" a "responder de forma seria, eficaz y contundente a los problemas de los estados miembros, para que los ciudadanos se sientan cerca y vean a Europa como posibilista". Y, por último, ha tomado la palabra para hablar de la amnistía Pablo Hurtado, director general de Acción Exterior de Extremadura. "Es necesario que la UE sea coherente y sensible (...) No somos creíbles con nuestros jóvenes si permitimos que la arquitectura institucional se vea supeditada a los intereses de una minoría", ha afirmado sobre los beneficios que Carles Puigdemont y otros dirigentes del 'procés' podrían tener con la amnistía.

El mensaje del PP contra la medida de gracia se ha vuelto a exponer en las instituciones europeas, pero es la primera vez que en público los conservadores asumen que el posible silencio de Bruselas contra la amnistía podría beneficiar claramente a Vox. En privado, ya había salido en alguna reunión interna. Feijóo tiene, en esta etapa al frente del PP, la misión de reducir al partido de ultraderecha a la mínima expresión. En las generales de julio ya consiguió recuperar terreno, pero tiene que mantener esa línea en las europeas, en junio.