Si Alberto Núñez Feijóo no tejió un pacto de investidura con Carles Puigdemont no es porque no estuviera dispuesto a indultar o a amnistiar independentistas para ser presidente, sino porque Vox no hubiera dado su apoyo a ese acuerdo. Esta es la tesis que defiende el PSC después de que el PP revelara que se planteó vías para exonerar a dirigentes del 'procés'. El partido de Salvador Illa acusa a los populares de "hipócritas" por "incendiar las calles" a costa de la ley de amnistía mientras estaban negociando con los posconvergentes.

Tras la polémica que ha removido las aguas en Génova en plena recta final de la campaña de las elecciones gallegas, los socialistas han salido en tromba a meter el dedo en una llaga que saben que pone a Feijóo en el centro del huracán. "Si no llegó a un pacto con Junts fue por la imposibilidad de ponerlo de acuerdo con Vox", ha espetado la portavoz del PSC, Elia Tortolero, que ha defendido que los políticos deben decir "lo mismo" cuando están en público que cuando están reunidos en privado. "El PP prefiere mentir" La dirigente ha reivindicado que tanto el PSC como el PSOE llevan tiempo trabajando para "pasar página" al 'procés' en Catalunya por la vía de la desjudicialización mientras en todo momento el PP ha ido "a la contra" sin importarle que esto fuera en detrimento de la "convivencia" y el "reencuentro". Un reencuentro, que ha insistido Tortolero, no se logra pactando "indultos en secreto" o haciendo discursos "incendiarios". "El PP prefiere mentir que trabajar para las soluciones", ha zanjado. De hecho, la formación de Feijóo lleva meses convocando manifestaciones en Madrid y también en Barcelona para cargar contra la amnistía que está intentando pactar el PSOE con el independentismo. Los Comuns emplazan a Junts y al PNV a explicar qué negociaron con el PP Lo que ha esquivado el PSC responder es por qué cree que los populares han deslizado esta información justo en estos momentos, cuando está en juego la presidencia de la Xunta, y solo tres días después del "se sabrá todo" que Puigdemont dejó caer en la carta enviada a los eurodiputados el pasado jueves. Los Comuns sí que han atribuido esta acción al hecho de que el PP teme que el expresident revele todo el contenido de las negociaciones, algo que le ha emplazado a hacer tanto a Junts como al PNV.