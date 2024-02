Sumar exige al Ministerio de Vivienda "rectificar" el índice de precios al alquiler y se reserva impulsar una reforma

Sumar se planta ante el PSOE y el Ministerio de Vivienda después de que aprobara este martes el índice de precios al alquiler al que podrán acogerse los municipios que se declaren zonas tensionadas. Un sistema que ha despertado fuertes recelos en el partido de Yolanda Díaz, que critica el diseño de este índice y que ha exigido este martes una rectificación al departamento dirigido por Isabel Rodríguez para ampliar el ámbito de aplicación, al considerar que el actual planteamiento limita mucho sus efectos y no impedirá que continúen las subidas de los precios del alquiler.

"Estamos muy preocupados", ha admitido el portavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, en rueda de prensa del Congreso tras la publicación de este índice [consultar aquí la web oficial del Ministerio de Vivienda], que ya ha aprobado el departamento y que entra ahora en fase de consultas públicas que durará diez días hasta su entrada en vigor definitiva. La normativa no tiene rango de ley, por lo que no tiene que ser aprobada en Consejo de Ministros ni se necesitan los votos de Sumar para su convalidación en el Congreso.

No obstante, el socio minoritario del Gobierno ha hecho un llamamiento público al Ministerio de Vivienda para reformular el sistema, al considerar que no permitirá rebajar los precios de alquiler, puesto que tiene "horquillas demasiado altas" de precios que permiten la laxitud a la hora de fijarlos, y que "tampoco se fijan los criterios" claros para determinar estos precios, dando más flexibilidad al arrendador a la hora de establecerlos.

Otra de las críticas que ha destacado Errejón es que el índice "no es vinculante para los pequeños caseros", aunque es difícil saber para los inquilinos si su casero posee más viviendas en propiedad y si cumple este requisito. "Si no es vinculante, en el mejor de los casos podemos esperar a que no suban los precios, pero es que el precio del alquiler es un abuso", ha abundado.

"AVISO AL PSOE"

"Queremos lanzar un aviso al PSOE y al Ministerio de Vivienda: con el derecho a la vivienda de los españoles no se puede titubear, no podemos quedarnos cortos", ha advertido Errejón que ha querido "llamar al Ministerio de Vivienda a negociar. Todavía se puede negociar, queremos que rectifiquen, que no se queden cortos", ha considerado.

El índice de precios de alquiler figuraba en la Ley de Vivienda aprobada en 2023, donde se contemplaba que los municipios y regiones podrían declararse zonas tensionadas para aplicar este rango de precios y tratar así de limitar los precios. Errejón ha considerado que esta ley, aprobada por el ministerio que dirigía Ione Belarra, la pasada legislatura, "tiene carencias"; pero ha señalado que "aun así tiene instrumentos" que pueden servir para su objetivo y que "hay que desarrollar hasta el final".

"COMBATE DECISIVO"

El portavoz parlamentario de Sumar ha abierto la puerta a presentar iniciativas legislativas para reformar este índice de precios recién aprobado y, a preguntas de los periodistas sobre una posible reforma impulsada en el Congreso de los Diputados, ha afirmado que "nos reservamos impulsar cualquiera de las medidas que hagan falta para garantizar un derecho constitucional que no se cumple".

El dirigente de Sumar ha informado de que la semana pasada, el grupo parlamentario determinó en una reunión que la vivienda es "una cuestión nuclear de la legislatura y va a ser un combate decisivo" dentro del Gobierno de coalición, enmarcado en la "lucha por que haya una regulación del mercado de vivienda". En este sentido, ha anunciado la apertura de una "ronda" de reuniones con distintos actores del sector. "Tenemos que abordar con determinación la regulación del mercado de la vivienda, que es un oligopolio", ha considerado.