La Guardia Civil interceptó una conversación de Koldo en la que afirmaba seguir trabajando para Ábalos "dos años después"

El que fuera escolta y hombre de confianza del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, aseguraba el pasado mes de noviembre en una conversación con el actual secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares , "Alvarito", seguir trabajando para el que fuera su ex jefe pese a haber transcurrido dos años y tres meses desde la salida de ambos del Ministerio. En la citada conversación, intervenida por la Guardia civil el pasado 7 de noviembre, Koldo llega a afirmar que lleva este tiempo "con su jefe sin cobrar nada por fidelidad y principios".

Además, le solicita una cita “no para pedirte nada” si no para hacerle “una consulta política". Así se detalla en un informe de la UCO obrante en el sumario por la trama de corrupción en la compra de mascarillas desarticulada en el denominado caso Koldo, con fecha del pasado 4 de febrero, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Este documento detalla el contenido de dos de las conversaciones entre García y el alto funcionario al que el juez instructor del caso, Ismael Moreno, considera que fue el "interlocutor" con la trama para conseguir en lo peor de la pandemia el primero de los contratos de mascarillas investigados, por valor de 20 millones de euros. Los términos en los que se expresan evidencian la confianza entre ambos: "Koldo eres un degenerado macho, siempre me pillas cuando estoy con tías", afirma el alto funcionario en el inicio de una de estas llamadas telefónicas.

Las conversaciones se producen, según los investigadores, en el contexto de la reclamación realizada a la empresa Soluciones de Gestión y apoyo a empresas por parte de la administración balear --que también adjudicó contratos millonarios a esta empresa-- por las deficiencias que presentaban las mascarillas entregadas a las islas.

Las llamadas de "Alvarito"

La primera de estas conversaciones se produce el 2 de noviembre del pasado año, cuando "Alvarito", desde el télefono de que dispone a nombre de Puertos del Estado llama a Koldo, que le comenta que quiere verle para una "consulta política", y ambos dejan abierta la posibilidad de verse el día siguiente.

Los seguimientos de los agentes sobre el exasesor del ministro socialista no lograron identificar dicho encuentro, aunque no se descarta que éste se produjera unos días más tarde, el 7 de noviembre, cuado se situó la moto de Koldo --a la que se había colocado un dispositivo de localización-- en las inmediaciones de la sede de Puertos en Madrid.

La segunda se registra el 28 de noviembre, y también la realiza Sánchez Manzanares a Koldo. Tras su curioso saludo (Koldo eres un degenerado macho, siempre me pillas cuando estoy con tías), el hombre de confianza de Ábalos pregunta a su interlocutor que qué tal le va con el nuevo ministro, Oscar Puente, con el que el alto funcionario dice no terner mucho contacto: "Pues yo no le conozco tío, para que me llegue a mí es muy difícil". Seguidamente, "Alvarito" se siente satisfecho si continúa en el mismo puesto de secretario general en Puertos, aunque no haya sido nombrado presidente: "Yo con que me dejen ahí ya me doy con un canto en los dientes, vamos no me jodas (ríe)".

Menciones a Ábalos

En otro momento de la conversación, y tras citar a "Jose" -Abalos, según los investigadores-, Koldo le dice que le tiene que comentar "un par de cosillas" y que para eso tiene que verle "la semana que viene no, la siguiente".

"Buscas un huequillo y (ininteligible), ná cotilleos nuestros" afirma, a lo que el funcionario responde: "Pero, pero, pero, pero Koldo, José (Ábalos) ha pujado o no ha pujado, o se va a esperar a Europa ¿no?". Koldo contesta a esta pregunta afirmativamente. "Ah vale, vale (ininteligible) a mí me ha parecido la hostia que hubiera sido ministro pero vamos, no sé si ha pujado o no ha pujado, Koldo, hola", añade el secretario de Puertos, aunque la conversación se corta súbitamente.