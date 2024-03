Sumar pide seguir la estela de Francia y blindar el aborto en la Constitución

Sumar trata de marcar agenda de cara al 8M y reclama una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Constitución, tal como ha hecho Francia esta misma semana. La coalición liderada por Yolanda Díaz ha planteado esta propuesta el mismo día en que la propia ministra de Igualdad socialista, Ana Redondo, ha descartado una iniciativa de estas características.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, la portavoz de los comuns Aina Vidal ha comparecido acompañada de diputadas del grupo plurinacional de Sumar, entre las que estaba la propia Díaz. "Es el momento de introducir en la Constitución el derecho a la libre interrupción del embarazo y de que nuestra Constitución proteja y garantice la libertad plena de las mujeres"; ha defendido Vidal, que ha asegurado que se trata de "una cuestión de consenso social y feminista". "Ser madre es una opción, no una obligación. Decidir cuándo serlo es nuestro derecho y no serlo no nos hace peores mujeres ni peores personas", ha considerado la dirigente.

Sumar no puede presentar por sí mismo una reforma constitucional, puesto que el Reglamento del Congreso establece que se necesitan dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los diputados (70) para presentar una proposición de ley para reformar esta reforma. Aun así, Vidal ha defendido que su intención es "abrir un debate social" y que la propuesta se registre en el Congreso "en las próximas semanas", una vez que se hayan mantenido reuniones con más grupos parlamentarios. En este mismo sentido, desde Sumar han explicado que todas las fuerzas del arco parlamentario han sido previamente advertidas de esta propuesta, y que ha sido su portavoz principal, Iñigo Errejón, el encargado de trasladarlo.

La diputada de los comuns ha equiparado una eventual reforma constitucional para incluir el aborto en la Carta Magna con la reforma recién aprobada para eliminar el término "disminuido" de la Constitución. "Lo ha demostrado Francia y este Congreso con la reforma del artículo 49", ha defendido, para demostrar "que la Constitución puede ser una herramienta viva que aprenda del pasado y hable al futuro".

Este mismo miércoles, Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha descartado la posibilidad de emprender una reforma constitucional de estas características, considerando que ahora "lo importante es desarrollar la ley" puesto que "una reforma constitucional que afecte a los derechos fundamentales es una reforma agravada que exige unos consensos anchísimos que ahora no se están produciendo", ha defendido, en la presentación de la campaña del 8M.

Preguntada por estas declaraciones, Vidal ha evitado pronunciarse y ha presionado a los socialistas para apoyar esta propuesta. "No me cabe en la cabeza que el PSOE no participe de estas cuestiones", ha comenzado. "No me cabe duda, al igual que ha pasado tantas veces, van a cambiar su opinión, y van a entender que esto tiene que ver con el derecho a la vida a la libertad de todas las mujeres".