Sánchez exige explicaciones a Israel por el “brutal ataque” contra cooperantes de la ONG de José Andrés

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido esta mañana al Gobierno israelí para que “aclare las circunstancias” del bombardeo en Gaza que mató anoche a siete cooperantes de la ONG World Central Kitchen. Los trabajadores viajaban en coches blindados con el logotipo de la organización dirigida por el chef español José Andrés. Sánchez, quien viene cuestionando el respeto del Derecho Internacional Humanitario por parte del ejército israelí desde el inicio de su ofensiva contra Hamás en Gaza, ha tildado el bombardeo de “brutal ataque”.

El jefe del Ejecutivo reclamó estas explicaciones desde Jordania, durante la visita de un campo de refugiados de la UNRWA en el marco de su gira por Oriente Medio. Asimismo, reclamó al Gobierno de Benjamín Netanyahu que permita el acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Sánchez se desplazará también a Arabia Saudí y Qatar para conocer de primera mano los puntos de vista de los principales actores en la búsqueda de una solución al conflicto, según ha explicado. En esta línea, España apuesta por el reconocimiento del Estado de Palestina como vía para la paz.

Los planes del Gobierno pasaban por un reconocimiento a lo largo de esta legislatura, pero según señaló Sánchez en conversación informal con los periodistas durante este viaje la intención es que se haga antes del mes de julio. La intención siempre fue que se sumasen el mayor número de países a este reconocimiento y en el Gobierno confían en que durante los próximos meses se darán las condiciones necesarias para ello. Previsiblemente en el marco de la ONU, después de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que aboga por un alto el fuego inminente durante la celebración del Ramadán.

Ya durante su viaje a Israel, Palestina y Egipto el pasado mes de noviembre, el jefe del Ejecutivo no descartó el reconocimiento unilateral si la UE no daba el paso. "Merecería la pena que muchos miembros de la UE lo hiciéramos juntos, pero si eso no ocurre, España por supuesto tomará sus propias decisiones", aseguró entonces. Ahora, y coincidiendo con el horizonte de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, el jefe del Ejecutivo acota los tiempos.

Sánchez seguiría así los pasos de Suecia, que en 2014 adoptó el reconocimiento unilateral como muestra de apoyo a la solución de dos Estados para el conflicto palestino-Israelí. Hay 10 países de la UE y 139 en total que han hecho lo propio.

El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar incluye entre sus medidas que “España trabajará activamente para favorecer las vías diplomáticas que permitan avanzar hacia la paz en Oriente Medio y entre Israel y Palestina, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas y garantizando el respeto al derecho internacional. Apostaremos por el reconocimiento del Estado palestino conformemente a la Resolución del Congreso de los Diputados de 18 de noviembre de 2014”. Una proposición no de ley, esta última, apoyada por PSOE y PP que ahora se convertiría en una iniciativa de ley o incluso un proyecto ley impulsado desde el Consejo de Ministros.

Retirada de la ONG

Entre los fallecidos por el bombardeo a la ONG de José Andrés hay un ciudadano británico, uno polaco, uno australiano, dos con la doble nacionalidad estadounidense y canadiense, y otro palestino, según la propia organización. La organización ha explicado que el convoy, alcanzado al salir de un almacén tras descargar 100 toneladas de alimentos, estaba coordinado con el Ejército israelí. "No es sólo un ataque contra WCK, es un ataque contra las organizaciones humanitarias que aparecen en las situaciones más terribles, en las que los alimentos se utilizan como arma de guerra. Es imperdonable", ha declarado la directora ejecutiva de World Central Kitchen, Erin Gore.

El chef español ha pedido a Israel "parar las matanzas indiscriminadas y ha instado a "dejar de restringir la ayuda humanitaria" hacia el enclave, a parar "de matar a civiles y cooperantes" y a "dejar de usar los alimentos como arma". World Central Kitchen ha anunciado la suspensión inmediata de sus operaciones y ha asegurado que "pronto" tomarán decisiones sobre el futuro de su trabajo.