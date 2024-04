Marlaska niega que se vaya a entregar el control de fronteras a Cataluña y el País Vasco

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este lunes que el Gobierno vaya a ceder el control de las fronteras a ejecutivos autonómicos por presiones de partidos independentistas o nacionalistas.

A su entrada a una reunión con la cúpula de la Dirección General de Tráfico en Madrid, Marlaska ha asegurado que "todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado y por lo tanto corresponde a la Guardia Civil y la Policía Nacional. No puede haber un traslado de competencias en esa materia tan importante".

Con esta negativa, el titular de Interior ha salido al paso de informaciones publicadas sobre una instrucción interna del ministerio en torno a este asunto. Marlaska ha aclarado que se refiere a todo tipo de fronteras, "marítimas, terrestres y aéreas", que considera "un tema de cobertura constitucional".

El ministro se ha pronunciado, sin citarlos, sobre los insistentes rumores -que se vienen encadenando desde hace meses en el seno de la Guardia Civil y la Policía y de los que se hacen eco los sindicatos policiales-, sobre una cesión de la seguridad de puertos y aeropuertos en Catalunya a los Mossos y a la Ertzaintza en el País Vasco. "Toda medida que hipotéticamente pudiera adoptarse es en el marco estricto constitucional y del resto del Ordenamiento Jurídico", ha dicho.

Se refiere no sòlo a la Constitución, también a la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y los estatutos de autonomía.

"Ninguna presión"

"Aquí no hay ninguna presión de nadie -ha asegurado-. Las medidas que se puedan adoptar serán en el marco del Ordenamiento Jurídico y en el de lo que corresponde en el marco competencial de las Fuerzas de Seguridad del Estado". Y ha subrayado: "Quiero dejarlo claro: lo que son competencias estatales exclusivas no serán transferidas, porque evidentemente no pueden serlo y no hay ninguna voluntad al respecto".

No ha negado Marlaska que su departamento tome otras decisiones relativas a la transferencia de la seguridad y custodia de los espacios en los que esa competencia estatal se desarrolla, principalmente puertos y aeropuertos.

Esas medidas, según las ha calificado, son ahora "hipotéticas", y en todo caso tendrán ajuste con los estatutos de autonomía, "que conforman también el marco de nuesrtro Ordenamiento Jurídico; que a nadie esto le resulte extraño".