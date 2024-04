La mayoría conservadora del Consejo Fiscal se rebela contra García Ortiz y elabora un informe propio contra la amnistía

Los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal han reaccionado ante la negativa del fiscal general, Álvaro García Ortiz, de realizar un informe sobre la proposición de ley de amnistía que ha sido reclamada por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y lo hacen redactando su propio borrador contrario a la norma, que califican de es inconstitucional por vulnerar la separación de poderes.

"No podemos compartir los argumentos expuestos por el fiscal general del Estado en las comunicaciones remitidas al presidente del Senado los días 25 de enero y 8 de abril", señalan los seis vocales en un comunicado hecho público este martes en el que se muestran en contra del argumento de García Ortiz de que el Consejo Fiscal no es competente para informar a la Cámara Alta.

Los firmantes afean al jefe del Ministerio Público que no atendiera a la petición del Senado y que no avisara de ello al Consejo Fiscal "durante semanas". Según precisan los vocales, al enterarse pidieron que se diera curso a la petición, que se designara un ponente y se elaborara y aprobara un informe relativo a la ley de amnistía.

"No habiendo recibido respuesta" de García Ortiz, los de la Asociación de Fiscales redactaron un borrador de informe sobre la ley de amnistía. En el texto, sostienen que la norma es inconstitucional al entender que "supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho". "La Constitución no solo no reconoce expresamente la figura de la amnistía (...) por lo que la mera aprobación de un texto legislativo de esta naturaleza por el Parlamento, al margen de toda previsión constitucional que le reconozca aquella potestad, será manifiestamente inconstitucional", apuntan.