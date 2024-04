El Congreso pide incrementar las ayudas a la UNRWA sin el apoyo de PP, Vox y Junts

La mayoría de partidos del Congreso, con la excepción de PP, Junts y Vox, han apoyado este martes la labor de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA) de la ONU y han instado al Ejecutivo español y al del resto de países a incrementar las aportaciones económicas ante la situación en la que se encuentran los gazatíes. Tan solo los populares se han abstenido, alegando que siguen la línea de la Unión Europea, y Vox ha votado en contra por la "preocupante falta de credibilidad" de la UNRWA.

La iniciativa, propuesta por el PSOE, se debe a la retirada del apoyo de casi una veintena de países a la UNRWA después de que Israel denunciara en enero que una docena de los 13.000 trabajadores de este organismo participaron en los ataques de Hamás del 7 de octubre. Justamente, este lunes, una investigación independiente encargada por la ONU señaló que las autoridades israelíes siguen sin aportar pruebas sobre estos vínculos.

"Demandamos una y otra vez que el pueblo palestino tenga un estado propio y que sea miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas, pero mientras tanto casi seis millones de palestinos necesitan ayuda de emergencia", ha sentenciado la diputada del PSOE María Guijarro antes de reclamar el apoyo a la agencia de la ONU. En este sentido, ha exigido a todos los grupos un "posicionamiento claro" sobre el "asesinato" de más de 34.000 gazatíes: "Nuestro silencio y nuestra inacción nos van a perseguir para siempre". También ha querido dejar clara su condena al ataque de Hamás y ha reclamado la liberación de los civiles israelíes.

Todos los socios del Ejecutivo han compartido este argumento. No obstante, la diputada del PP Esperanza Reynal ha discrepado, alegando que la agencia de la ONU tiene entre sus responsabilidades que "no se le infiltre nunca" un miembro de Hamás. Y, luego, ha puesto sobre la mesa algunos argumentos bastante inconexos como que es "muy grave" el agradecimiento que Hamás hizo a Pedro Sánchez o que no se debe olvidar que "en el mundo hay otras zonas que necesitan ayuda". Con todo ello, se han abstenido. Los diputados de Junts no han dado ninguna explicación.

La propuesta

El texto aprobado recuerda la acusación de Israel contra la UNRWA por la que casi una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, Italia, Países Bajos o Reino Unido, dejaron de colaborar con la agencia de la ONU. Así, la Cámara Baja insta a toda la comunidad internacional a cumplir con los compromisos que adquirieron e, incluso, a "incrementar los fondos". También, se insta al propio Gobierno a “realizar contribuciones extraordinarias” a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Por último, se plantea promover en el seno de la Unión Europea una propuesta sobre la creación de instrumentos específicos para "apoyar la reparación, la recuperación y la reconstrucción del futuro Estado Palestino". Más allá del posicionamiento del Congreso, tras las conclusiones de la investigación conocidas este lunes, la Comisión Europea también ha pedido a todos los países que recuperen la financiación a la UNRWA. "Pido a los donantes que apoyen a la UNRWA, que es un salvavidas para los refugiados palestinos", ha afirmado el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic.