ERC arranca campaña arremetiendo contra el "personalismo" de Sánchez y Puigdemont

Llegó la hora de la verdad para ERC. Empieza la campaña electoral de las

en la que los republicanos se juegan mantener la presidencia de la Generalitat que recuperaron en 2021 tras más de 80 años de espera. La espera fue tan larga y, en ocasiones tan desesperante, que el partido del president Pere Aragonès busca la fórmula para garantizarse al menos un segundo mandato. Perderla a las primeras de cambio sería un golpe duro. La clave para ERC no es tanto derrotar al PSC, algo que las encuestas pintan difícil, sino lograr una segunda posición por delante de Junts que le permita volver a armar una mayoría soberanista para investir de nuevo a Aragonès.

Los republicanos han arrancado desde Barcelona disparando a discreción contra el PSC y Junts. Creen haber encontrado un hilo conductor que les permita arremeter contra socialistas y posconvergentes a la vez. El candidato republicano, Pere Aragonès, ha criticado que sus dos grandes rivales en las urnas no tienen más propuesta que hablar de la "situación personal" de sus líderes. El PSC, de un Sánchez que duda si seguir en la presidencia, y Junts que recurre una y otra vez a hablar de un eventual regreso de Carles Puigdemont. La número dos de la candidatura, Laura Vilagrà, ha expuesto que Cataluña no merece propuestas "personalistas" y el presidente del partido, Oriol Junqueras, del partido lo ha rematado así: "No nos merecemos dirigentes políticos que solo hable de sí mismos."

Aunque en un principio pareció que ERC se decantaba por encarar la situación de Sánchez sin querer avivar la polémica, este jueves ha endurecido su discurso cuestionando que el presidente del Gobierno necesite cinco días para tomar una decisión sobre su futuro. Aragonès ha recordado que, como la esposa de Pedro Sánchez, él también ha sido objeto de querellas de Manos Limpias y que esto no le ha hecho desfallecer. "Yo también estoy profundamente enamorado de mi mujer y no abandono cuando la ultraderecha ataca", ha concluido.

El partido de las "propuestas"

Así que, frente al personalismo de los socialistas y Junts, ERC quiere erigirse como el partido de las "propuestas". Es decir, venderse como el partido que más ideas tiene para mejorar Cataluña. La propuesta electoral de Aragonès tiene cuatro ejes: el referéndum, una financiación singular, el Estado del Bienestar y la defensa del catalán. Unas propuestas que combinan tanto la defensa del 'procés' como la del día a día de los ciudadanos con a finalidad de pescar votos tanto en el caladero independentista como en otros caladeros donde preocupa menos esta cuestión.