Illa se arropa en los sindicatos y aleja ahora el pacto con Puigdemont

La sombra del bloqueo tras las elecciones del 12 de mayo es ahora aún más larga horas después de que la campaña haya superado el ecuador y de que, en materia de pactos, los partidos hayan dejado caer que de ciertas aguas no beberán. Poco a poco también el candidato del PSC, Salvador Illa, va concretando la geometría que priorizará, pese a que hasta ahora se presenta como el aspirante 'atrapalotodo' dispuesto a pactar con todos menos con la extrema derecha. Tras asegurar que estaría dispuesto a hablar con Carles Puigdemont si hace falta para formar Govern, este viernes ha rechazado que sea posible una alianza con él. Y acto seguido se ha dejado arropar por los sindicatos, que le reclaman un gobierno de izquierdas.

Con los líderes de UGT y CCOO, Camil Ros y Javier Pacheco, sentados en la fila cero y ante centenares de sindicalistas, Illa ha prometido hacerles partícipes de su mandato. Se ha proyectado como el continuador de las políticas de Pedro Sánchezen Cataluña para abrir una "nueva etapa" que deje atrás el 'procés' para centrarse en los servicios públicos. "Necesito muy especialmente vuestra fuerza", les ha pedido, además de avanzar que, si es presidente de la Generalitat, les hará partícipes de la negociación de la nueva financiación. "Me veo capaz de conseguir en 10 minutos lo que ellos no han logrado en 10 años", ha dicho sobre los gobiernos independentistas.

Para el candidato del PSC, la dicotomía que se debe dirimir en estas elecciones es si Cataluña "sigue igual, en el desencuentro y el bloqueo" o bien apuesta por el "diálogo y los acuerdos". Pese a que su apuesta es la del "respeto" al adversario y huir de expresiones malsonantes, el sindicalista que cierra la lista del PSC, Matías Carnero, presidente del comité de empresa de Seat, se ha salido del carril cuando ha arremetido contra Puigdemont: "¿Por qué no se hizo una foto en el maletero cagado y meado?".

Illa ha obviado el arrebato durante el acto y no ha aplaudido a Carnero. De hecho, en una conferencia a primera hora de este viernes ha lamentado que Puigdemont lo definiera este jueves como "gobernador civil de la provincia catalana" y ha subrayado que él se refiere a su contrincante de Junts como "expresident, eurodiputado y candidato. Durante esa intervención ha diluido las posibilidades de sellar un acuerdo de Govern con los posconvergentes. Por lo menos mientras sea Puigdemont quien lleve las riendas de la negociación por parte de Junts.

"Carles Puigdemont es bloqueo y década perdida; yo estoy por avanzar", ha asegurado, además de argumentar que se ha hecho evidente que los dos partidos tienen "lógicas incompatibles". Su objetivo, insiste, es garantizar la "estabilidad" con un gobierno que huya de la confrontación con el Estado. No solo ha virado su posición sobre las posibles alianzas tras las elecciones, sino que Illa también ha asegurado que no se ve votando a favor de investir a un candidato independentista. "Francamente, no", ha espetado.

Además, ha descartado que desde el PSOE le presionen en este sentido para garantizar el apoyo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez. La decisión, ha subrayado, se tomará "en Cataluña", además de dejar caer que es "muy poco catalanista" que se pretenda conseguir las riendas del Govern de la Generalitat a costa de negociar en Madrid.