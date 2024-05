Sánchez, sobre la victoria de Illa: "Teníamos razón quienes apostamos por el perdón y la generosidad"

En su primera intervención pública desde las elecciones catalanas del pasado domingo, que se saldaron con una clara victoria del PSC que aún tiene que verse culminada por la investidura de Salvador Illa para evitar la repetición de los comicios, Pedro Sánchez ha argumentado que el resultado de las urnas supone ganar en “convivencia” y en “prosperidad” económica, porque ambos objetivos van de la mano, y ha cargado contra el PP por “añorar” un procés que él considera ya desaparecido. El presidente del Gobierno también se ha dado la “razón” a sí mismo, después de que las urnas hayan confirmado sus tesis. Lejos de alimentar a los independentistas, como asegura la derecha, iniciativas como la amnistía y los indultos han contribuido a rebajar la pulsión separatista en Catalunya.

“Teníamos razón quienes apostábamos por el perdón y la generosidad. La unidad de España no se construye a base de confrontar territorios, sino a base de construir progreso económico y convivencia. Teníamos razón quienes pensamos que los problemas se resuelven afrontándolos de frente, sin exacerbarlos como hizo el PP. Eso es lo que sigue sin comprender la derecha y la extrema derecha”, ha señalado este jueves Sánchez durante un acto organizado por Eldiario.es sobre los fondos europeos.

“Resulta esperpéntico escuchar a los supuestos defensores de la unidad de España añorar el procés catalán. El PP no se pone de acuerdo ni consigo mismo”, ha añadido el jefe del Ejecutivo, deteniéndose en los diagnósticos discordantes de Alberto Núñez Feijóo y Alejandro Fernández. “El procés se acabó. Se tiene que acabar. Yo me comprometo a ser leal a ese mensaje inequívoco que ha enviado la ciudadanía catalana”, dijo el líder y candidato del PP catalán. “El procés no ha muerto porque Sánchez lo necesita vivo”, le contradijo justo después el presidente de los conservadores y jefe de la oposición.

Una "década de división y resquemor"

“La victoria de Salvador Illa cierra una década de división y resquemor. Abre un tiempo nuevo de convivencia y prosperidad. Lo hemos hecho solos frente a una oposición destructiva”, ha concluido Sánchez, que ahora toma impulso para las elecciones europeas del próximo 9 de junio, en las que el PSOE va por detrás del PP en la inmensa mayoría de los sondeos, y la propia legislatura española.

La optimista hipótesis que recorre a la mayoría de los colaboradores del presidente del Gobierno es que Illa logrará gobernar la Generalitat en solitario, gracias a los Comuns y a una ERC en caída libre que no querrá una repetición de los comicios catalanes, y que este desenlace no repercutirá en los acuerdos del Ejecutivo central en el Congreso de los Diputados con los republicanos y con Junts. Pero todo, admiten, continúa “muy abierto”. De momento, los socialistas no contemplan nuevas citas con los posconvergentes en Ginebra hasta después del verano.