Puigdemont pide al Tribunal de Cuentas ser absuelto de cualquier perjuicio en las arcas de la Generalitat por el 1-O

El expresidente de la Generalitat catalana y candidato de Junts a la presidencia, Carles Puigdemont, ha apurado el plazo para presentar sus conclusiones en el procedimeinto en el que se dilucida si hubo perjuicio en las arcas de la Generalitat por el 1-O y la acción exterior del Govern. Y, mientras la amnistía se convierte en realidad, solicita su absolución y el rechazo de la demanda con la que la fiscalía le reclama, junto a los otros 34 demandados, el pago de 3,1 millones de euros, cantidad que Societat Civil Catalana eleva a 5,4, según el escrito al que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña.

En sus conclusiones, de 24 páginas, el candidato de Junts argumenta que goza de inmunidad como europarlamentario, condición que no perderá hasta que asuma el escaño conseguido en el Parlament o se renueve el Parlamento Europeo tras las elecciones del 9 de junio, por lo que se tendría que haber cursado un nuevo suplicatorio para poder investigarle. E insiste en sus argumentos sobre que es víctima de un doble persecución por los mismos hechos, por el procedimiento seguido en el Tribunal Supremo por el 'procés' y el relativo a la responsabilidad contable del Tribunal de Cuentas.

La defensa de Puigdemont, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, niega la mayor: no hubo pejuicio para las arcas públicas catalanas, argumento mantenido por la propia Generalitat, que rehusó a acusar, lo que motivó en su día la retirada de la Abogacía del Estado del procedimiento. "Cuesta hacer una relación de hechos cuando todavía no sabemos de qué actuación concreta se acusa a ninguno de los codemandados, y en concreto a mi mandante. De acuerdo con los escritos presentados por todas las partes y la prueba practicada no se ha demostrado o siquiera concretado la producción de ningún gasto fuera de las competencias de la Generalitat", asegura el escrito.

Puigdemont argumenta que en las conclusiones de las acusaciones pública y popular no se han individualizado las conductas que se atribuyen a los 35 demandados, entre los que también figura el presidente de ERC hasta las pasadas elecciones, Oriol Junqueras, y el expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado penalmente y por el Tribunal de Cuentas por la consulta del 9-N, que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.