Feijóo pide a Sánchez que deje de crear "montajes cada 15 días" y presente propuestas para las elecciones europeas

La carta; los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez; la reacción del Gobierno español a los insultos del presidente argentino, Javier Milei, al jefe del Ejecutivo y su esposa... El PP ve en todos esos episodios "montajes" del dirigente socialista para no hablar de los problemas reales de los españoles ni de su dependencia de los independentistas catalanes.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, pidió este martes a Sánchez que deje de crear "montajes cada 15 días" y se centre en ofrecer propuestas ante las europeas del 9 de junio, las últimas de este ciclo electoral que se está haciendo eterno en España. Feijóo considera que el presidente del Gobierno con esos "montajes" está siendo "irresponsable" porque crea "tensión institucional, social y económica". Por esa razón, en un acto organizado por 'La Razón' con la candidata del PP a las europeas, Dolors Montserrat, Feijóo pidió una movilización masiva para enviar un mensaje contundente a Sánchez en las urnas y "acercar a españa al cambio político que necesita España".

En una breve intervención antes del discurso de Montserrat, el político gallego volvió a decir, como estas semanas atrás, que ve al Gobierno "acorralado por presuntas tramas de corrupción". Feijóo ha concretado en otras ocasiones que ve esas sombras tanto en el 'caso Koldo', que afecta a un antiguo asesor del exministro José Luis ábalos, como en el "entorno" de Sánchez, en referencia a Begoña Gómez. El líder del PP pronunció esta frase horas después de que pudiera leer, en el diario 'El País', que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado indicios del delito de tráfico de influencias en el caso de Gómez, y también en pleno choque diplomático con Argentina por el "corrupta" que lanzó Milei a la mujer de Sánchez.

Peligro para las inversiones

El jefe de la oposición, que presentó el lunes su primera medida del programa europeo, sobre medidas fiscales para los jóvenes, reclamó a Sánchez "un debate de ideas, de contenidos, de programas, y no de montajes". "Pretendemos servir a nuestro país y no utilizarlo. Pretendemos que nuestras empresas sigan exportando al resto de Europa y del mundo, y no poner en peligro que el segundo inversor, que es España, en Argentina, tenga una profunda crisis institucional y diplomática", dijo Feijóo.

Pese a que en marzo era mucho más optimista, ahora el dirigente conservador quiere mejorar en 7 diputados, según sus colaboradores, los 12 escaños que tiene el PP español en el Parlamento europeo y ganar con distancia al PSOE. Sánchez en estos momentos dispone de 20 y los populares dan por hecho que bajarán. Feijóo necesita convencer a los votantes que optaron por Vox en 2019 (3 escaños) para que vean al PP como el único que puede frenar el "sanchismo" y por eso este martes rogó "concentrar" el voto en su formación.