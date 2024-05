Salvador Illa: "La 'sociovergencia' no es imposible, pero no sé si es el mejor momento"

Pasado el breve puente que ha servido para separar la resaca de las elecciones catalanas del inicio de una campaña europea que se entrelazará con las negociaciones en el Parlament, el líder del PSC, Salvador Illa, se arremanga para tratar de amarrar los apoyos suficientes para ser el próximo president de la Generalitat. Por ahora, mantiene abiertas todas las aritméticas posibles para lograrlo sin casarse con ninguna fórmula. "La sociovergencia no es imposible, pero no sé si es el mejor momento", ha asegurado en una entrevista en RAC 1 preguntado por la posibilidad de entenderse con Junts.

Sí que ha sido más preciso cuando ha afirmado que no cree que ser investido con el apoyo del PP "sea lo más adecuado" y que lo "más razonable es que las formaciones progresistas" sean los que permitan que gobierne, lo que se podría entender como una invitación a ERC y a los Comuns. Lo que sí que continúa descartando Illa es facilitar que Carles Puigdemont sea presidente. "Es bastante inaudito que pida el apoyo de quien ha ganado las elecciones de forma clara", ha dejado caer.

Dispuesto a hablar con Puigdemont

El líder del PSC ha subrayado que a la hora de afrontar la negociación en Junts hay quien excluye el PSC cuando, a su juicio, es momento de ser "más modesto" y buscar "acuerdos amplios" de país, especialmente en carpetas como la educación y la sanidad. Para él, que Puigdemont esté al frente de la formación no es problema para dialogar y, de hecho, se ha mostrado dispuesto a hablar con él cuando llegue el momento, puesto que hasta ahora los dos dirigentes no han tenido ningún contacto directo.

No obstante, como ya hizo la semana pasada cuando ofreció "tiempo" a ERC para reordenarse internamente antes de tomar decisiones de calado, ha vuelto a deslizar un mensaje entre líneas a los republicanos. "Las victorias y las derrotas son temporales, no son para siempre. Al final, lo que queda son los avances que consigues para la sociedad y no los momentos intensos de negociación", ha afirmado, además de asegurar que "valora" desde la discrepancia los "hitos" logrados por el Govern de Pere Aragonès. Y es que los socialistas ven abierta la posibilidad de que el partido de Oriol Junqueras acabe apoyando su investidura para evitar una repetición electoral aunque finalmente se quede en la oposición.

Otro de los guiños de Illa hacia esta posibilidad ha sido el hecho de comprometerse a impulsar acuerdos sellados por el actual ejecutivo en funciones, como el traspaso de Rodalies y la condonación de la deuda. De hecho, ha reivindicado que él contribuyó desde la "discreción" a que estos pactos con el Gobierno fueran posibles. "Es tiempo de oficio político", ha asegurado a modo de 'leitmotiv' para encarar un debate que ha pedido que transcurra sin foco mediático para que pueda llegar a buen puerto como pasó tras las elecciones generales del 23 de julio del año pasado.

De hecho, la amnistía fue fruto de esas negociaciones, ley que Illa ha celebrado que se pueda aprobar la semana que viene y que permita que dirigentes como Puigdemont puedan regresar a Catalunya. Su aspiración, ha dicho, es que se pueda constituir un Govern "lo antes posible" y que éste sea "transversal", por "encima de partidos" y que incorpore 'consellers' reconocidos por su "excelencia" en su ámbito profesional del que provengan.