Caso Begoña Gómez | La declaración del aragonés Juan Carlos Barrabés, en suspenso por su estado de salud

La investigación del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez se centra en presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, unos tipos penales que precisan la existencia de un beneficiado que en este procedimiento es supuestamente Juan Carlos Barrabés, el empresario a quien desde la cátedra universitaria que dirige Gómez se recomendó en determinados concursos públicos a los que optó a través de la sociedad Innova Next SLU. Su declaración, por tanto, es clave para el avance de las pesquisas, si bien a día de hoy se encuentra en el aire debido a la grave enfermedad que sufre.

Así lo señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de la causa, que confirman que la comparecencia de Barrabés el próximo viernes 7 de junio tal y como el titular del Juzgado de Instrucción número 41 había previsto ha sido anulada. Oficialmente ha sido citado el día 16, con el resto de testigos de la empresa pública Red.es que fue la que le adjudicó sus contratos, aunque previsiblemente no podrá producirse a no ser que se produzca una mejora de su estado de salud.

El pasado lunes, Peinado citó al forense de los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) para que certificara si el empresario Juan Carlos Barrabés estaba en disposición o no de declarar. No se descarta incluso la movilización de una comisión judicial para interrogarle en el centro médico donde se encuentra, aunque esta posibilidad aún no se ha concretado, según las mismas fuentes.

El testimonio de Barrabés

Barrabés se ha convertido en una pieza central de la denuncia contra la mujer del presidente del Gobierno, máxime después de que la Audiencia Provincial de Madrid indicara, en el auto en el que rechazaba el archivo instado por Fiscalía, que los contratos que se le adjudicaron a este empresario deben ser el centro de las pesquisas.

Las denuncias le relacionan con la empresa pública Red.es por un contrato en el que resultó adjudicataria la UTE de Innova Next -de Berrabés- y la sociedad The Valley para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones respectivamente, IVA incluido. También se le adjudicó un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones IVA incluido.

Mientras se aclara su situación, el juez escuchará el domingo 16 de junio a Luis Martín Bernardos, exadministrador de Innova Next, así como del exCEO de Red.es David Mateo Cierco Jiménez, y su sucesor, Alberto Martínez Lacambra, que dirigió la empresa pública hasta 2023. También están convocados el director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra, y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía Digital de la entidad en el momento en el que recibió las cartas que investiga el juez la empresa pública dependía del Ministerio de Economía, mientras que ahora lo hace del de Transformación Digital y Función Pública.