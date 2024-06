Toni Comín: "El Gobierno debe condicionar las votaciones en la UE a la oficialidad del catalán"

El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín (Barcelona, 1971), se muestra convencido de que el PSOE o el PP, en algún momento u otro, acabarán aceptando un referéndum en Catalunya y emplaza al Gobierno a que, para cumplir con el acuerdo suscrito para la investidura de Pedro Sánchez, se comprometa a poner como condición a los Estados que busquen su apoyo en votaciones determinantes para la Unión Europea que acepten la oficialidad del catalán.

Estamos a pocos kilómetros de la frontera con Catalunya. ¿Cómo planifica su regreso tras la amnistía?

Queremos volver junto con el president Carles Puigdemont y el conseller Lluís Puig para expresar que es la consecuencia de una gran victoria de la democracia. Hemos conseguido que el Estado rectifique y queremos que el regreso sea un homenaje a los exiliados del 1939. No es comparable, pero sí hay una continuidad. Hemos sido víctimas de los de los herederos del franquismo.

¿Teme ser detenido?

A estas alturas ya no tenemos miedo de nada. No lo podemos descartar, pero el problema será más para España que para nosotros.

Sin la cárcel y los indultos, ¿hubiera sido posible la amnistía?

No veo cuál es la relación. En un caso, el Estado perdona; y en el otro, pide perdón. La amnistía ha llegado cuando los votos de Junts han sido necesarios. Y desde el exilio hemos preparado el terreno con las batallas judiciales europeas. Puigdemont ha preparado la jugada y ha pasado la pelota, y los diputados han marcado el gol.

¿La Mesa del Parlament tiene que ser independentista?

De esto tienen que hablar los responsables de la negociación.

¿Quién debe ser el primer candidato a la investidura: Salvador Illa o Puigdemont?

En un escenario sin mayorías absolutas, pero quién tiene más apoyos es Puigdemont. El independentismo suma 59 y el unionismo progresista -si es que se puede considerar al PSC progresista-, 48. La alternativa es una repetición electoral. No es lo que le conviene al país, aunque tampoco me quita el sueño.

Quién tiene la llave es ERC, que podría investir a Illa. ¿No?

No, es el PSOE. Lo consecuente con el espíritu del acuerdo de Bruselas es la investidura de Puigdemont. Para el PSOE, lo inteligente es cumplir los acuerdos. No hay ninguna cláusula, pero sería lo coherente.

¿En qué sentido?

El acuerdo de Bruselas quiere encontrar una salida al conflicto del Estado con Catalunya y solo se puede resolver desde el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Una investidura de Illa con un Parlament con mayoría unionista acabará comportando un proceso de deconstrucción nacional. Si el president es Puigdemont, habrá progresos seguro y la legislatura tiendrá la estabilidad garantizada. Si no, no.

Si Illa llega a un acuerdo con ERC y Comuns. ¿Qué harán?

Se tendrá que discutir y decidir.

En el Parlament no hay tampoco una mayoría a favor del referéndum.

El referéndum no depende de si unos partidos están a favor o en contra, depende del derecho internacional. Según las encuestas, hay mayoría. Y si el PSOE acaba entendiendo que es la única salida democrática posible, entiendo que el PSC lo respetará.

¿Junts ha seguido negociando con el PSOE en periodo electoral?

Los compromisos se cumplen por los dos lados, con la periodicidad prevista y con el mediador.

ERC pone como condición a Illa una financiación singular y avanzar en el referéndum. ¿Qué le parece?

Como objetivos políticos, es evidente que estamos a favor. Pero, ¿a cambio de pagar un precio tan alto como dejar el Parlament en manos de un president rehén de las fuerzas unionistas? Estas cuestiones no tienen por qué estar vinculadas a la investidura. Y se me hace difícil imaginar las bases de ERC aprobando según qué acuerdos.

Los republicanos también ha puesto condiciones a Junts: que no se supriman impuestos.

A mí no me sería nada difícil ponerme de acuerdo en este tema con ERC.

Pero no es la posición de su partido.

Junts habla de revisión y, eventualmente, de suprimir alguno. En sucesiones, lo que tenemos que hacer es ponernos en la media europea. En 2015 se recupera un impuesto que había desaparecido, pero en 2018 se incrementa más. Se tiene que volver a 2015.

Alberto Núñez Feijóo propuso una moción de censura a Sánchez. Inevitablemente, esta pasaría por ustedes. ¿El PP puede contar con Junts?

No comentaremos las especulaciones que hacen los partidos políticos. Y menos del PP. Feijóo no desaprovecha una sola ocasión para volver a exhibir el alma neofranquista del PP. Si fuera un partido de centroderecha democrático no estaría haciendo esto. No podemos estar más lejos.

Pero, en cambio, siempre han defendido que no están en ninguno de los dos bloques.

No queremos caer en la españolización del debate político. Hay dos bloques: el catalán y el español. En el suplicatorio en el Parlamento Europeo, para extraditarme y enviarme a prisión, los diputados del PSOE, PP y Vox votaron juntos. Cuando se trata de Catalunya hemos visto un solo bloque, el español.

Pero con el PSOE sí han llegado a acuerdos, ¿con el PP es imposible?

Como dijo el president Puigdemont, con quien esté dispuesto a pactar un referéndum con supervisión internacional y garantías. Nosotros utilizamos la política española para nuestros objetivos, que son terminar con la represión y ejercer el derecho a la autodeterminación. Creo que el referéndum lo aceptará antes el PSOE que el PP. Alguien lo aceptará, se lo aseguro, porque alguien, algún día, lo necesitará para su supervivencia política. No sé quién será el primero.

¿Junts apostaría por una lista única independentista en caso de repetición electoral?

Nos centramos en el plan a, que es la investidura del president Puigdemont. Me abstengo de hacer especulaciones sobre el plan b, pero evidentemente no es una mala idea.

¿Quién debería liderarla?

Hay un partido que ha visto su liderazgo claramente consolidado, que se llama Junts y que ha ganado 100.000 votos. Los otros partidos tienen su liderazgo por redefinir. La evidencia es que hay un líder, que es Puigdemont.

Puigdemont dijo que dejaría la primera línea política, si no era reelegido president. ¿Cree que lo tiene que reconsiderar?

La primera línea política es ser president. Lo que qusio decir es que tiene poco sentido ser jefe de la oposición. No quiere decir abandonar el liderazgo del independentismo. Y se puede liderar de muchas formas.

¿Debería volver a presidir Junts?

Debe hacer lo que él crea. Y tendrá el apoyo, porque su liderazgo es muy claro y nadie lo discute.

Entrevista a Toni Comín, candidato de Junts a las elecciones europeas en el ayuntamiento de Elna / Zowy Voeten

¿Cuáles son los principales objetivos de Junts en estas elecciones europeas?

Defender los intereses de todos los ciudadanos de Catalunya -como el corredor mediterráneo, la agricultura, los Erasmus para jóvenes y las becas Horizonte 2020-, y participar en los grandes debates en Europa de los próximos, como la lucha contra el cambio climático o la reforma institucional de la UE. Nos estamos jugando la prosperidad de Europa en la competición geopolítica que tenemos con China y Estados Unidos. El tema es quién lidera la revolución industrial del siglo XXI. Y de esto depende que Europa siga siendo una región próspera o entre en decadencia, por lo que se necesita que la UE doble su presupuesto, del 1% al 2% del PIB. Hay que ir al Parlamento Europeo con visión de Estado, como si tuviéramos una silla como Estado miembro en el Consejo Europeo, hablar sin ningún complejo.

¿Y en el ámbito de la internacionalización?

Denunciar la represión española para que la Comisión Europea no aplique un doble rasero con España respecto a Polonia y Hungría; y luchar por el referéndum, para que no diga que es un asunto interno, sino que haga un rol de intermediario.

¿La oficialidad del catalán será una realidad en esta nueva legislatura?

Quiero pensar que sí, porque nunca antes habíamos avanzado tanto. El Gobierno nunca había presentado la propuesta formalmente, nunca se había dejado asesorar directamente por Junts y nunca había rechazado la posición de los servicios jurídicos del Consejo cuando dicen que para que el catalán sea lengua oficial, hay que reformar los tratados. Pues no, no hay ningún impedimento legal, es político. Seguiremos apretando al Gobierno para que ponga en marcha todos sus recursos diplomáticos.

¿Qué quiere decir?

Pues que cuando haya negociaciones importantes en la UE en las que otros Estados necesiten el voto de España, el Gobierno diga 'mi condición es la oficialidad del catalán'.

¿Intentará estar en alguna familia europea?

Ya veremos.