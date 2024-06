Feijóo, ante sus barones: "La legislatura no debió empezar nunca y debe terminar con la mayor brevedad"

Alberto Núñez Feijóo aprovechó el comité ejecutivo nacional del PP, en presencia de la plana mayor del partido y los principales presidentes autonómicos, para seguir presionando con unas nuevas elecciones generales. “En las condiciones que tiene Sánchez esta legislatura no debió empezar nunca, y tal y como están las cosas debería terminarla con la mayor brevedad”. Los barones, de hecho, a su llegada a la sede nacional se sumaron a esa petición insistiendo en que deberían celebrarse otras elecciones porque el Gobierno “está paralizado” y no podrá continuar mucho más tiempo, asegurando que la mayoría parlamentaria que sostiene al socialista es artificial y no le permitirá aprobar leyes.

El líder conservador aseguró ante los suyos -después de sacar pecho por las elecciones europeas y un ciclo electoral completo en el que el PP ha cosechado varias victorias- que “el apoyo que el presidente ya no tiene ni en las calles intenta mantenerlo a cualquier precio en un Congreso desactualizado” únicamente “por un propósito personal" y "totalmente paralizado a la espera de las instrucciones del separatismo”.

Además de repetir los cuatro puntos de ventaja que el PP le sacó al PSOE - “el mejor resultado desde que me elegisteis presidente del partido” recalcó, porque en las generales de julio la distancia fue de solo 1,35 puntos- Feijóo volvió a remarcar que los socialistas perdieron apoyo, pero también sus socios dentro del Gobierno y el resto de aliados parlamentarios, “que ya se están dando cuenta de que no les sirve de nada apoyar al señor Sánchez”.

Precisamente se pronunció sobre la dimisión de Yolanda Díaz como líder de Sumar tras el batacazo electoral: “Curiosa forma de asumir responsabilidades, quedándose con el despacho, la casa oficial del Ministerio y los chóferes. Siempre te sorprenden algunos políticos”.