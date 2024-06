Ana Duato defiende su inocencia por fraude fiscal: "Hacienda sabía cuánto cobraba por 'Cuéntame'"

A diferencia de Imanol Arias ayer, Ana Duato no ha sonreído ante la jueza. Visiblemente preocupada, la actriz, que ha declarado hoy en la Audiencia Nacional acusada de siete delitos fiscales por los que la Fiscalía pide 32 años de prisión para ella, ha defendido que "Hacienda sabía cuánto cobraba" por Cuéntame cómo pasó y que en aquella época "confiaba plenamente" en lo que le recomendaba Fernando Peña, su asesor fiscal en ese momento y principal acusado del caso Nummaria.

"Era un asesor muy reputado y el responsable de las cuentas. En 2007 me aconsejó que, al ser la mía una profesión tan inestable, reservase una parte de mis ingresos para mi futura jubilación. Para ello, creó una agrupación internacional [de sociedades] llamada Gaumukh y que administraba mi marido [Miguel Ángel Bernardeau, productor de Cuentame y también acusado en el caso]", ha explicado la actriz.

De esa forma, lo que hizo Peña fue desgajar una porción de los ingresos de Duato y destinarlos a esa agrupación, a la que también cedió sus derechos de imagen durante 50 años, para que le pagase una renta vitalicia de 33.000 euros al año. Los impuestos que pagaba por fraccionar así sus ingresos serían, sin embargo, menores que si los declaraba como parte de su salario.

"La Agencia Tributaria no lo consideró adecuado y me reclamó 945.000 euros por los ejercicios 2010, 11 y 12. En 2019, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid me dio la razón, y ordenó que se me devolviera con intereses. En total, 1,2 millones de euros, aunque están embargados como consecuencia de este caso, como todas mis propiedades", ha apuntado Duato, que también está investigada por los ejercicios 2014, 15, 16 y 17.

Ingresos de 'Cuéntame cómo páso'

En los años investigados, los ingresos que percibió Ana Duato, además de la publicidad, provenían fundamentalmente de Cuéntame cómo pasó, la serie que creó su marido y de la que ella fue protagonista durante más de 20 años.

El fisco, en la inspección que le ha llevado a sentarse hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, considera que la actriz facturaba en la última etapa 63.000 euros por episodio y que cobró más capítulos de los declarados.

"A lo largo de los años lo que nos pagaban por episodio fue bajando mucho. Pilló la crisis y TVE fue reduciendo presupuesto. Yo cobraba lo mismo que Imanol, hicimos los mismos capítulos", ha justificado Duato. "Es imposible que se me olvidara declarar ningún episodio porque TVE es un organismo público, está intervenido completamente. En última instancia, a mí me pagaba Hacienda, sabían lo que cobraba porque los gastos están auditados y TVE pertenece, digamos, al Estado".

Su marido, que también ha declarado hoy ante la Audiencia Nacional, ha apoyado también la idea de que ella no era consciente de lo que estaba haciendo su asesor fiscal: "Ana fue al despacho obligada por mí, para que pusiera cara a quienes nos estaban llevando los números".

El informe de Hacienda

A la actriz que dio vida a Mercedes en la popular serie Cuéntame cómo pasó se le atribuyen en este caso siete delitos fiscales con los que habría defraudado 1,9 millones de euros en total en dos periodos diferentes: uno de 2010 a 2012 (y que la actriz sostiene que ya fue juzgado a su favor), y otro de 2014 a 2017.

Es en esta última etapa en la que se centra un reciente informe elaborado por Hacienda y que es al que se agarra la defensa de Duato. Su conclusión, presentada en abril de este, es que el fraude cometido entonces no supera en cada ejercicio la barrera de los 120.000 euros que marca lo que se considera un delito fiscal.

La Abogacía del Estado, que representa a la propia Hacienda en este caso, pidió, sin embargo, al tribunal que no se vea "vinculado" por el informe hasta que los peritos de la Agencia Tributaria que lo elaboraron a petición del fiscal no comparezcan en sede judicial. "No tienen atribuidas ninguna función jurisdiccional", sostuvo el abogado del Estado.

La estrategia de Duato pasa, por el momento, por aprovechar las lagunas del proceso en su propio beneficio. Según explicó Enrique Molina, su abogado en este caso, la acusación contra ella ha ido fluctuando desde la "omisión y ocultación de ingresos" por el salario que cobraba de cada capítulo de Cuéntame hasta las supuestas irregularidades en los pagos a su agente, al que se llega a calificar como "testaferro".

La actriz Ana Duato en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por el caso Nummaria. / EFE

Caso Nummaria

El caso Nummaria, que investiga la presunta creación de un complejo entramado societario para favorecer la evasión fiscal de los clientes de un despacho de abogados, tiene cuatro nombres propios: Fernando Peña, el propietario del bufete y supuesto 'cerebro' de la trama, Miguel Ángel Bernardeau, marido de la actriz y productor de Cuéntame, Ana Duato y su compañero de reparto Imanol Arias, que ayer ratificó su acuerdo con la Fiscalía reconociendo el fraude fiscal.

De la treintena de acusados que había al comenzar el juicio el pasado lunes, cada vez van quedando menos después de que algunos hayan sido exonerados (como es el caso de la hermana de Imanol Arias, para la que se pedían 9 años y medio de prisión), y cerca de una decena hayan llegado ya a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, como es el caso del propio Imanol.