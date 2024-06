Rull inicia el martes la ronda de contactos para convocar un pleno de investidura el 25 de junio

El presidente de la Mesa del Parlament, Josep Rull, iniciará el martes la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer a un candidato al debate de investidura, que se celebrará, según fuentes parlamentarias, los días 25 y 26 de junio. Aun así, han apuntado, la Mesa no descarta la opción de presentar un acto equivalente si no hay un postulante que se proponga a la investidura o que reúna los apoyos necesarios.

En la primera reunión del órgano rector de esta nueva legislatura, el presidente ha comunicado a los siete miembros que la ronda de contactos se celebrará en dos días, empezando el martes con el PP, Vox, Comuns, CUP y Aliança Catalana, y el miércoles finalizará con PSC, Junts y ERC. Será ese mismo miércoles o, a más tardar, el jueves por la mañana, cuando Rull comunicará cuál es el candidato a la investidura, si lo hay, o si firma el acto equivalente, lo que haría correr el reloj hasta una nueva convocatoria electoral desde el día 25 de junio, en un pleno específico.

Paralelamente, los partidos tienen hasta el día 20 de junio para inscribirse formalmente como grupos parlamentarios, cuyo único requisito es tener un mínimo de cinco diputados apuntados. Si no se llega a esta cifra mínima, la formación se incorpora automáticamente al grupo mixto, espacio que ocupará, tras el resultado de las urnas, la CUP con Aliança Catalana, quienes, de ser así, deberán pactar el tiempo de las intervenciones en el pleno o la participación en las comisiones, siempre bajo el reparto proporcional de cada formación.

Los cupaires, sin embargo, tratan de buscar un quinto parlamentario cedido por parte de algún partido soberanista y evitar así compartir grupo con la extrema derecha independentista, por las evidentes diferencias ideológicas y el cordón sanitario que firmaron para aislarles de la vida parlamentaria. De momento, esta cuestión todavía no está resuelta y la formación anticapitalista trabaja a contrarreloj para lograrlo antes del jueves de la semana que viene.

El principal obstáculo de esta operación es que el reglamento no permite un traspaso temporal, como sí ocurre en el Congreso. De este modo, el diputado transferido deberá permanecer todo el mandato en el grupo parlamentario aunque eso no influiría en su capacidad de votar según las directrices de su partido. Si decidiera abandonar el grupo parlamentario, pasaría a ser de la condición de no adscrito.