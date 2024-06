Feijóo ha criticado a lo largo de su discurso que Sánchez no tiene ningún motivo para convertirse en el adalid de la regeneración democrática. Así, ha denunciado que no haya cesado al ministro de Transportes, Oscar Puentes, tras el último insulto al agitador ultra Vito Quiles; que haya forzado la ruptura "en dos del Consejo Fiscal" para obligar a los fiscales del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía o que se haya negado a dar "explicaciones a los españoles por la imputación de su entorno". "No hay regeneración democrática en España mientras usted sea el presidente del Gobierno", ha resumido.