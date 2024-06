Feijóo reconoce “presiones de todo tipo” para pactar el CPGJ y celebra haberse mantenido "firme" por la independencia judicial

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reconoció este martes que ha “recibido presiones de tipo” para la materialización de este acuerdo con el PSOE pero que se ha mantenido “firme en preservar la independencia judicial”.

En una comparecencia en la sede nacional del PP, tras la rúbrica del pacto en Bruselas, Feijóo valoró el “paso histórico” en la posición de las socialistas porque “es la primera vez que el PSOE acepta que se incluya la metodología de elegir de forma directa por los jueces y magistrados a sus pares en el CGPJ”.

Mostrándose "satisfecho" y con la sensación del deber "cumplido", el presidente del PP sostuvo que "se ha frenado cualquier intención que el PSOE pudiese tener de colonizar la Justicia". Y de era “fundamental que el Gobierno no utilizase lo mismo” que, en el TC con el Tribunal Supremo, porque eso sería “contaminar” también ese órgano.

"En los dos últimos años, asistir a la deriva de la política nacional me ha generado una profunda desazón en muchos momentos", reconoció el expresidente gallego, para acto seguido confesar el trance que ha pasado para llegar a este acuerdo.

"En este asunto, he recibido presiones de todo tipo y he escuchado afirmaciones diversas, incluso contradictorias. Mantenerme firme en la defensa de la independencia judicial, terminase esto en un acuerdo o un desacuerdo, les aseguro que no ha sido fácil, pero también les puedo asegurar que mi único propósito siempre ha sido preservar, para hoy y para las próximas décadas, la separación de poderes en nuestro país”.

Con estas palabras, el líder del PP admitía lo difícil que ha sido el camino para llegar a este momento que celebraba. Pero a la vez lanzó el mensaje de que esto no supone que a partir de ahora vaya a ir la mano del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

Afirmó que el acuerdo alcanzado cumple los objetivos planteados por el PP porque a la vez que se renueva el Consejo se registra una reforma legal para cambiar el sistema de elección. Además, porque se despolitiza este órgano, se asume el "cierre total" de las puertas giratorias y se asegura la independencia de sus miembros, agregó.

En este sentido, el presidente del PP zanjó el tema con un “misión cumplida” ya que “estoy en política para asegurar la independencia judicial y creo que lo hemos cumplido”. Porque “sabemos distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado” al tiempo que dejó claro que “no ha cambiado la consideración que me merece el Gobierno”.