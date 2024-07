Moncloa sitúa la propuesta sobre la Armada de Tellado en la incomodidad del PP con la migración.

Las palabras del portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, llamando a un despliegue de la Armada en las costas de otros países para frenar la inmigración irregular provocaron, cuanto menos, indignación en el PSOE y en el Gobierno.

"Es impresentable" lo que ha dicho, admitía un ministro a este periódico, porque se trata de un "problema grave" al que debe buscarse una solución y no una "provocación".

Desde Moncloa enmarcan la reflexión en la situación "incómoda" que consideran tiene el PP a la hora de abordar el reparto de menores migrantes. Por un lado, está la situación en Canarias donde el PP forma parte del Gobierno autonómico y, por otro, la presión de Vox y el auge de las fuerzas de ultraderecha en Europa.

La voz de alarma dada por Canarias, donde incluso Lanzarote ha declarado la "emergencia social" ante la situación de los menores migrantes, reactivó un diálogo sobre la reforma de la ley de extranjería entre PSOE y PP. Pese a estar trabajando desde hace tiempo y acercando posturas, lo han dejado en manos de las comunidades autónomas. Pero no hay novedades y la reunión de la conferencia sectorial de infancia se ha adelantado al día 10 de julio.

Para el Gobierno, el PP no sabe cómo abordar el reparto de menores migrantes y, con las palabras de Tellado que hacen suyas en las filas populares pese al silencio de Alberto Núñez Feijóo, ha comprado el marco de Vox. Hasta el punto de que, recuerdan, Santiago Abascal ha acusado a los populares "de estafar" por asumir ahora una propuesta de Vox de hace años.

En el PSOE lo ven todo como una "vergüenza" que demuestra "tanta ignorancia como atrevimiento" al hablar sobre la política en materia de migraciones de España y la Unión Europea. "Son unos ignorantes provocadores", lanzaba un miembro del Consejo de Ministros, y lo consideraba una consecuencia directa de "soltar a la bestia", porque ahora "encadenarla cuesta mucho", en referencia a los pactos del PP con Vox y a las competencias asumidas en gobiernos autonómicos por los de Abascal.

Sin embargo, en las filas socialistas también rondaba la pregunta de "cómo es posible que el PP canario no se impongan" a Génova cuando están en el gobierno autonómico que más está sufriendo la situación.

Pero más allá de las valoraciones políticas, en el Ejecutivo insisten en la necesidad de que PSOE y PP vayan de la mano para renovar la ley de extranjería -que no se hará mediante real decreto pese a que el Ejecutivo canario que preside Fernando Clavijo así lo demanda- y abordar el reparto entre las comunidades autónomas porque son conscientes de las reticencias de otros grupos parlamentarios como Junts.

En el PP apelan a la falta de concreción y, especialmente, de financiación sobre el sistema de cuotas que no se haya alcanzado ningún acuerdo. Por su parte, en el Ejecutivo aseguran que la financiación no será el problema porque, aunque no se ha concretado "ni cuánto ni cómo", hay seguridad de que el Estado "pone el dinero".

Aunque insisten en la seriedad del tema, en el PSOE aprovecharon el momento para arremeter, en tono irónico, con el portavoz del PP y sus "apariciones estelares" y se preguntaron si Tellado "prefiere enviar al buque insignia de la Armada, el LHD Juan Carlos I junto a su ala fija embarcada de aviones Harrier, o alguna de las fragatas F-100, de las más modernas del mundo".

Los socialistas ven "falta de humanidad" en Tellado y "ausencia de cualquier tipo de empatía con unas personas, niños y mujeres, muchas de ellas embarazadas, que realizan travesías en las que se pierden tantas vidas". Hasta el punto de que Patxi López se planteó si "¿lo siguiente es bombardearlos?".