Una exconsellera valenciana se da de baja de Vox por "no compartir" la ruptura con el PP

La exconsellera de Justicia, Elisa Núñez, ha solicitado su baja de afiliación a Vox al no compartir la ruptura ordenada por Santiago Abascal de los gobiernos autonómicos así como la "deriva radical" que asegura que está llevando a cabo la formación en materia de inmigración ilegal y de lucha de violencia contra la mujer. En una carta a la que ha tenido acceso este periódico pide su baja de la formación y muestra su posición contraria a la salida de los gobiernos autonómicos con el PP del que formaba parte en la Comunitat Valenciana.

"Por la presente, le comunico mi baja como afiliada a Vox, partido que usted lidera", comienza la misiva dirigida directamente a Santiago Abascal. En esta, Núñez deja claro que se afilió al partido en agosto cuando se lo pidió directamente la dirección de la formación, una vez ya había aceptado ser consellera de Justicia. Es más, en el texto asegura que si aceptó este cargo fue porque "era un Consell de coalición PPCV-Vox, las dos fuerzas políticas que en la Comunitat Valenciana sumaban la mayoría absoluta alcanzada por la derecha valenciana desde 1999 hasta 2011, que posteriormente se separaron".

Núñez muestra en el texto su posición contraria tanto a la ruptura con el PP en el Consell, una decisión de la que asegura que se enteró por los medios de comunicación y que acató "recluyéndome en el silencio por lealtad, pero sin compartirla". Es, de momento, la única de los representantes de Vox en la Comunitat Valenciana que no solo ha manifestado públicamente su rechazo a la decisión de romper con el PP sino que se ha desvinculado de los voxistas mientras que en Extremadura y Castilla y León dos de los consejeros se han mantenido en el gobierno autonómico con los 'populares'.

De hecho, la extitular de Justicia, una de las que más polémicas ha protagonizado en el año de gobierno, asegura que se encuentra "muy orgullosa" de la gestión que ha llevado a cabo al frente del departamento con el personal que, señala, le "impuso" el partido. Asimismo, remarca sobre la salida del Ejecutivo autonómico que no existía "incumplimiento por parte del PPCV del acuerdo de gobierno suscrito con Vox para romperlo unilateralmente, cuando su gestión era aceptada socialmente como unidad de acción de la derecha valenciana".

"Condiciona a Vox"

Esta, no obstante, no es la única decisión que critica Núñez sobre Vox. También añade: "No comparto la deriva radical que el Comité Ejecutivo Nacional de VOX ha introducido, tras el 9 de junio, en las políticas contra la inmigración irregular y en materia de violencia contra la mujer. O el olvido de la infrafinanciación de mi Comunidad Autónoma, perjudicada por el gobierno de Pedro Sánchez. Y, evidentemente, tampoco comparto el cambio de grupo en el Parlamento Europeo", en referencia al de Patriotas por Europa que lidera Viktor Orbán, presidente de Hungría.

En este sentido, la exdirigente voxista señala que el "giro político" de Vox, que ha acabado con la salida de la formación de los gobiernos con el PP, tiene que ver "con la nueva adscripción al grupo Patriotas de Europa en el Parlamento Europeo". "Condiciona la nueva política de Vox", señala, al tiempo que considera que no puede "en conciencia asumir las políticas y declaraciones de Vicktor Orban, presidente del grupo al que se ha adscrito Vox en Europa; así como las de otros líderes que lo integran". Por todo ello, sentencia: "Lo mejor es regresar a mi situación anterior a la petición de afiliación exigida en agosto de 2023 y abandonar Vox".