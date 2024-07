Las voces críticas en el PSOE por el pacto con ERC se multiplican y plantean una consulta

El mutismo del PSOE a nivel federal sobre el pacto de los socialistas catalanes anunciado por ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat está siendo ocupado por críticas de dirigentes del partido contrarios a ceder “privilegios” en materia de financiación. Un sentir insualmente transversal que ante la falta de información y el temor a traspasar la línea roja de la asimetría fiscal algunos dirigentes territoriales plantean que se lleve a cabo una consulta a la militancia del PSOE. Los estatutos, sin embargo, solo recogen la obligatoriedad de esta consulta para “los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE o sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el Gobierno a otro partido político”. En cualquier caso, por tanto, sería la militancia del PSC la que tendría que pronunciarse.

Ferraz ha convocado una ejecutiva de urgencia este mediodía para intentar un cierre de filas. La mayoría de líderes territoriales no tienen asiento en este órgano de dirección. Todos ellos están a la expectativa de esta cita y, aunque prefieren reservar su posicionamiento hasta escuchar las explicaciones de la cúpula, algunos anticipan que de confirmarse un “concierto económico” a Cataluña, como ha expresado ERC sin que fuese rebatido por el PSOE, sería “un paso demoledor para el PSOE” o algo que “no es aceptable”.

Las críticas van más allá de las expresadas habitualmente por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El barón socialista, anoche mismo, ya daba cuenta en redes sociales de su malestar mostrándose “perplejo” por el “atronador silencio ante el grave atentado a la igualdad anunciado por ERC". "O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles” afirmó. Al tiempo que también avanzó que “los que estamos en política, desde la izquierda, para combatir la desigualdad, no podemos dedicarnos a ampararla. Y mucho menos, a protegerla”.

El líder de los socialistas en Aragón, Javier Lambán, lamentaba esta mañana que el PSOE “puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa”. El acuerdo con ERC, añadía, “es una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles”. Ante ello avisaba que “como socialistas, como demócrata y como español me resulta inadmisible”.

No son los únicos dirigentes del PSOE que rompieron en público el cierre de filas y el silencio impuesto desde Ferraz. La alcaldesa de Palencia, Miriam de Andrés, mostró su rechazo al verbalizar que “si apostamos por la redistribución de la riqueza entre personas como principio irrenunciable de solidaridad, no debe ser menos la redistribución y solidaridad entre territorios. No hay más. Se mire por donde se mire y se lea por donde se lea”.

En la dirección del PSOE insistían en poner todo el foco en el PSC, trasladar prudencia y “respeto total” a la militancia de ERC, ante la consulta convocada para este viernes sobre el preacuerdo alcanzado entre el PSC y los republicanos en el que se contemplaría medidas de financiación.

Para explicar el acuerdo cerrado por el PSC del que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado al tanto en todo momento y miembros de su Ejecutivo, como los ministros María Jesús Montero y Félix Bolaños, han participado, se convocó este mediodía – a las 13 horas- una reunión de la Ejecutiva federal. En ella participarán muchos por videoconferencia por la urgencia de la cita. Y a ese momento, en el que confía que desde la dirección se les aclare las dudas de qué se ha pactado porque que solo se conocen lo anunciado por ERC.

"Soberanía fiscal"

No obstante, ante lo desvelado por la formación republicana de que Cataluña saldrá del régimen común tras pactar una “soberanía fiscal”. "La Agencia Tributaria de Cataluña gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos", porque, según aseguró la portavoz de ERC, Raquel Sans, Cataluña recaudará el 100% del IRPF en la declaración de la renta del año 2026 y que lo mismo pasará con el resto de tributos, como el IVA y el impuesto de sociedades.

Hasta ahora, más allá de reclamar confianza a los suyos a la espera de si se concreta el acuerdo y cómo, en Ferraz les han asegurado a los líderes territoriales que en cualquier caso “no se perjudicará” a ninguna autonomía. El mantra del Gobierno era que, como se hizo en la investidura al extender a otras comunidades autónomas el compromiso de condonar una parte de su deuda, ahora se haga un camino similar.

La línea roja del concierto

La propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se manifestó en contra de un concierto económico para Cataluña después de la Conferencia de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada hace dos semanas. La propuesta llevada por la Generalitat, dijo, “es una suerte de concierto económico para Catalña con el que no estoy de acuerdo”.

A lo que sí se abrieron desde el Gobierno es a desarrollar la propuesta del Estatut sobre un consorcio económico que permitiría una gestión de los tributos compartida por la Generalitat y el Estado. Aunque la también vicesecretaria general del PSOE dijo desconocer qué propuesta en materia de financiación se estaba negociando por parte de Illa para atraer el apoyo de los republicanos a su investidura, manifestó que el Ejecutivo había escuchado sus planteamientos y que tenía “plena confianza” en que su propuesta sería “razonable para Cataluña y España”.

Más dirigentes del PSOE mostraban, todavía en privado a la espera de la confirmación por parte del partido de cómo es el acuerdo del que por ahora solo se conoce por la información dada desde ERC. Pero ahondan en la “desigualdad” que genera con el resto de autonomías, tachándolo incluso alguno de “disparate”. Asimismo, estas mismas fuentes advierten que “no puedes pactar ahora lo que se va a aprobar en el futuro”. La financiación singular es un asunto, que según reconocen en las propias filas socialistas, genera más rechazo entre sus potenciales votantes que la ley de amnistía.