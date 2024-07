Page consuma su amenaza y recurre la amnistía ante el TC

El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialistas Emiliano García-Page, ha aprobado este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. La decisón se apoya en las conclusiones "contundentes" del dictamen del consejo consultivo regional emitido hace una semana. El choque de García-Page con el Gobierno y el PSOE se eleva así en un contexto de contestación interna por el acuerdo alcanzado con ERC para la investidura de Salvador Illa.

El barón socialista solicitó los informes preceptivos hace ahora dos meses y desde el Gobierno siempre anticiparon que un recurso no tendría base jurídica al no afectar la amnistía a las competencias de esta comunidad autónomas. Desde el ejecutivo regional defienden que sí están legitimados para presentar este recurso "como parte del Estado" y porque "la amnistía no tiene encaje en el bloque constitucional". Asimismo, se apunta que esta ley vulnera el principio de igualdad amparado en el artículo 14 de la Constitución y los principios de interdicción de la arbitrariedad.

A pesar de que todos los diputados de la federación socialista que dirige votaron a favor de la medida de gracia durante su tramitación parlamentaria, acatando la disciplina de voto del PSOE, el barón díscolo defendió tras solicitar los informes que su mandato como presidente de Castilla-La Mancha es “velar por los intereses” de su región y “particularmente de nuestras competencias”. Ahora, desde el Ejecutivo regional se vuelve a repetir que la presentación del recurso tiene el ánimo "de defender los intereses de la comunidad autónoma como parte integrante del Estado autonómico contemplado en la Constitución".

El barón socialista ha encabezado casi en solitario las críticas a la amnistía dentro de su organización desde el momento en el que comenzó a negociarse con Junts y ERC. Posiciones por las que ya llegó a tildar al PSOE de situarse en el "extrarradio de la Constitución".

Rechazo al acuerdo con ERC

Coincidiendo con el anuncio sobre el preacuerdo con ERC, que incluye un concierto económico solidario para Cataluña, Page manifestó su malestar mostrándose “perplejo” por el “atronador silencio ante el grave atentado a la igualdad anunciado por ERC". "O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles” afirmó. Al mismo tiempo subrayó que “los que estamos en política, desde la izquierda, para combatir la desigualdad, no podemos dedicarnos a ampararla. Y mucho menos, a protegerla”.

Desde el Gobierno han tratado de minimizar las críticas internas para limitarlas a los barones de Castilla-La Mancha y Aragón. “Respeto su opinión, pero no son compartidas por este Gobierno”, zanjó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para señalar que las críticas de estos “dos miembros” del PSOE “no son ninguna novedad”.