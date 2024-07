Pedro Sánchez se acoge a su derecho a no declarar sobre su mujer

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido ante el juez Juan Carlos Peinado a su derecho a no declarar en relación a su mujer, Begoña Gómez, previsto en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El magistrado llegó a la residencia presidencial de Moncloa a las 10.21 horas en un vehículo Renault Clío de color azul. Y después se trasladó a las dependencias en las que ha pretendido interrogar al líder del Ejecutivo.

Según el abogado de Begoña Gómez, el exfiscal y ex ministro del PSOE Antonio Camacho, la declaracion ha durado "exactamente dos minutos". Se ha desarrollado en un despacho habilitado al efecto. "Por su señoría se ha preguntado al presidente si tenía alguna relación con alguno de los investigados. Él ha manifestado, evidentemente, que es el cónyuge de mi representada. A partir de ahí le ha preguntado si se acogía a la dispensa de no declarar. Ha dicho que sí", ha relatado el letrado.

El vehículo que traslada al juez Juan Carlos Peinado llega a La Moncloa. / EFE

Camacho, que ha reiterado que la declaración debía haberse celebrado por escrito, ha destacado que "estas son las dos únicas intervenciones" que se han realizado en Moncloa. "Y a partir de ese momento el juez, lógicamente, ha dicho que la diligencia se tiene por terminada. Se ha firmado el acta y hemos salido".

El letrado de Gómez ha completado que ha visto a Sánchez "absolutamente tranquilo, como tiene que estar una alta magistratura del Estado". "Y este tipo de cosas evidentemente las tienes que afrontar de la manera que lo ha hecho", ha continuado.

Preguntado sobre si cree que Sánchez podría terminar como investigado, Camacho ha opinado que "en ningún caso". "Porque si no hay objeto del procedimiento, si no se está investigando realmente nada, no cabe esa opción", ha señalado.

La versión de Vox

Por su parte, la abogada de Vox, Marta Castro, que ha explicado que la declaración se ha demorado 20 minutos por problemas técnicos, ha calificado la actitud de Pedro Sánchez como "impávido y altanero, como se le ve en el Congreso". Considera "muy grave" que un testigo no declare, porque entiende que solo podría acogerse para su cónyuge, pero no para los otros dos imputados, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

Castro ha sembrado la duda sobre una posible petición de imputación de Sánchez, ya que ha asegurado que estudiarán "el alcance de esta no declaración, porque se ha negado a explicar el conocimiento que tiene sobre unos hechos como testigo y veremos las consecuencias que puede tener eso", ha dicho la única letrada que pudo entrar en el complejo de Moncloa para asistir a la comparecencia.

El abogado Ignacio Arsuaga, presidente y fundador de Hazte Oir, a su llegada al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde el juez Juan Carlos Peinado interroga este viernes a Begoña Gómez / Mariscal

Fuentes de la asociación Hazte Oír, que ejerce la acusación popular junto a Vox, ha llamado la atención en el hecho de que Sánchez hubiera anunciado por escrito su intención de colaborar con la justicia, algo que a su juicio no ha hecho al negarse a prestar testimonio sobre los negocios de su mujer.

Además de Peinado y Marta Castro, de Vox aunque en representación de todas las acusaciones populares, también han asistido a la comparecencia el representante de la Fiscalía Provincial de Madrid, José Manuel San Baldomero; el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho; y los letrados de los otros dos investigados en la causa, el rector de la Complutense y Barrabés, cuya empresa fue recomendada por la mujer del presidente del Gobierno en dos concursos públicos de la firma pública Red.es.

Crítica del fiscal a Peinado

En un recurso interpuesto antes de la declaración, la Fiscalía de Madrid ya había acusado al juez de no tramitar los recursos contra la declaración en Moncloa de Pedro Sánchez.

Minutos antes de que comenzara la testifical de Sánchez, el coordinador Nacional Jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha insistido en que el presidente del Gobierno "está cercado por la corrupción política y económica de su familia y de su Gobierno". Una corrupción que está provocando "el descrédito absoluto de las instituciones", ha lamentado. Buxadé ha denunciado la actitud de Fiscalía, que según su opinión actúa como "abogado defensor", por lo que "sólo queda un juez valiente" y una dirección letrada representada en la figura de Marta Castro, que, a su vez, "representa al pueblo español".

Sin embargo, las acusaciones populares de Hazte Oír, Iustitia Europa, Manos Limpias y el Movimiento por la Regeneración Política de España señalaron en la entrada del complejo de Moncloa que habían preparado más de medio centenar de preguntas y han anunciado que han presentado un recurso ante el juez por no poder asistir a la declaración, que incluye una petición de que se anule la diligencia y sea repetida en su presencia. Consideran que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.

En uno de los accesos se han concentrado una veintena de simpatizantes de la plataforma 'Hazte Oír' desde primera hora de la mañana y han coreado lemas como 'Pedro Sánchez a prisión' o 'Juan Carlos Peinado, España está a tu lado'.