El Pequeño Nicolás busca su absolución tras una pelea con cuchillo

Convencido de su plena inocencia, Francisco Nicolás Gómez, más conocido simplemente como el 'Pequeño Nicolás', ha decidido no conformarse con que una jueza redujese una petición de cárcel para él de un año y nueve meses de prisión por una trifulca que tuvo en un restaurante a una simple multa de 360 euros.

Así, y según ha podido saber El Periódico de España, su abogado, Yegor Varela, ha decidido presentar un recurso dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid para tratar de lograr su absolución y que no se le responsabilice por empuñar un cuchillo con el que se llegó a cortar un camarero cuando intentó arrebatárselo. Lo hace, explica el recurso, porque considera que el joven no hizo ningún "gesto de amenaza" o movimiento con el fin de herir a nadie.

A finales del pasado mes de junio, el Pequeño Nicolás fue condenado por una magistrada del Juzgado de lo Penal Número 14 de Madrid a pagar una multa de 360 euros por un delito leve de lesiones que, en cualquier caso, no afectará a futuras posibles condenas en los otros frentes que mantiene abiertos con la justicia.

Una pelea repleta de contradicciones

La pelea tuvo lugar el 19 de noviembre de 2019, cuando Francisco Nicolás entró junto a un amigo en un restaurante del centro de Madrid. "Cuando entraron se notaba que tanto él como su amigo estaban borrachos o drogados, no lo sé", explicó la encargada de sala del local durante la vista, asegurando que no quisieron pagar la cuenta.

Sin embargo, el joven y su acompañante defendieron durante el juicio que la tensión se generó a raíz de que Nicolás notó que le faltaba el teléfono móvil. Esto habría derivado en que, durante una discusión con una de las camareras, el Pequeño Nicolás cogiera un cuchillo de una de las mesas y se encarara con un cocinero que quería echarle del local y que resultó herido leve.

La jueza consideró probado que el hombre forcejeó con él para quitarle el cuchillo y que Francisco Nicolás sabía que, si lo mantenía en la mano, podría herirlo, como finalmente ocurrió, ya que, "cuando el perjudicado forcejea para quitárselo, es cuando se corta" en los dedos.

Sin embargo, su defensa sostiene que no se le puede imputar un delito de lesiones cuando Nicolás no hace "ningún movimiento" hacia el cocinero. "Cuestión distinta hubiera sido que hubiera realizado gestos de amenaza con el cuchillo o se hubiera acercado a él", sostiene el recurso presentado por Yegor Varela, abogado penalista que dirige su propio despacho.

Salieron "a golpes"

En el juicio, el Pequeño Nicolás negó la versión de la Fiscalía e insistió en que no agredió a nadie: "En el momento en que me sacaron a golpes, salí corriendo para ir al local de abajo y llamar al 112".

El cocinero, por su parte, sostiene que el joven "se puso un poco violento y les dijimos a ambos que se fueran. Me lanzó un golpe que me impactó en la cara y agarró un cuchillo de una de las mesas. Al intentar arrebatárselo me cortó la mano y fue cuando consiguió huir corriendo".

"No he hecho nada, han ocultado las imágenes de las cámaras de vigilancia donde se ve que me roban el móvil y que yo no agredo a nadie", defendió Francisco Nicolás ante este periódico a la salida de la vista en el juzgado madrileño.

A quien sí absolvió la jueza fue al joven que lo acompañaba, al no haberse acreditado que cometiera un delito de resistencia a la autoridad por el que la Fiscalía reclamaba 10 meses de prisión y una multa por delito leve de lesiones, pues no se llegó a probar que desobedeciera las órdenes de los policías que estaban en el lugar de los hechos.

El joven, que estaba de visita en Madrid, explicó durante el juicio que pesa "60 kilos, no me he resistido físicamente a nadie en mi vida". Allí, su abogado explicó también que si pataleó una vez engrilletado en el suelo fue porque el agente de policía que le redujo le partió el menisco al tirarle al suelo para inmovilizarle.