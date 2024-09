Canarias dice que el Estado deja a menores migrantes 'con un albarán como el de la compra'

Santa Cruz de Tenerife, 3 sep (EFE).- La consejera canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha dicho este martes que "no puede ser que el Estado" entregue a la comunidad autónoma a los niños migrantes "con un albarán como el de la compra".

Estos menores no acompañados que llegan a las costas de Canarias tienen que estar "debidamente filiados, como dice el protocolo" que en 2014 aprobó el Gobierno de España, ha dicho a los medios de comunicación la consejera, que ha recordado que las normas las ha aprobado la administración central.

Ese protocolo no se ha seguido "a pies juntillas" debido a la emergencia, pero no puede ocurrir lo que el pasado fin de semana en El Hierro, cuando, debido a que no encontraban pasajes para trasladar a menores no acompañados desde esta isla a la de Tenerife, se comunicó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no se podía acoger a más niños en los centros de El Hierro y que lo "más lógico" era que los acogiera el Estado.

Lo que ocurrió es que se recibió un requerimiento de la Fiscalía en la que "poco menos se decía que teníamos abandonados a los niños, cuando su guarda provisional corresponde a la administración central hasta que los entrega a la comunidad autónoma", ha destacado la consejera, quien ha añadido que los menores estaban atendidos por Cruz Roja, oenegé que cuida "muy bien" a las personas.

La consejera ha insistido en que no hubo desamparo y sí se produjeron ciertas "amenazas" a funcionarios y organizaciones no gubernamentales, por lo que el Gobierno de Canarias acordó amparar legalmente a esos colectivos.

Por este motivo, el Gobierno regional ha pedido que ninguna entidad acoja directamente a menores migrantes no acompañados, ya que tiene que hacerlo por medio de la comunidad autónoma, de acuerdo con el protocolo aprobado en 2014 por el Gobierno español.