Denuncian por "apología de la pederastia" al alcalde del PP que coreó un cántico pedófilo en Ávila

Hazte Oír ha presentado una denuncia contra Antonio Martín, el alcalde del PP de un pueblo de Ávila que ha sido noticia por corear un cántico en el que se "fomentaban conductas sexuales hacia menores de edad". En su escrito, al que ha tenido acceso El Periódico de España, la asociación alude a la presunta comisión de dos delitos, uno de apología de la pederastia y otro de incitación al odio.

Martín, que ya ha sido expulsado por el Partido Popular del grupo municipal de esta pequeña localidad abulense de 79 habitantes, se subió a un escenario durante las fiestas del pueblo del pasado 25 de agosto, y, allí, coreó unos cánticos que fueron grabados en vídeo y compartidos en redes sociales: "Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. La subí la faldita y le bajé la braguita. La eché el primer caliqueño. La eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche".

Según explica la denuncia presentada este mediodía en los juzgados de Ávila, la canción contiene "mensajes relacionados con la pedofilia y con las agresiones sexuales a niñas menores de edad, todo ello en un tono festivo y alegre que supone glorificación, promoción y cosificación de los ataques sexuales contra estas".

Todo ello, además, durante una actuación pública en la que el alcalde "animó al público a corear la canción. "Qué sosos estáis, ponedle más energía", llegó a reclamar con el micrófono en la mano. El alcalde, que ha reconocido los hechos y ha pedido perdón por lo sucedido a través de un vídeo publicado en redes sociales, ha justificado lo sucedido alegando a que el cántico es una tradición del pueblo. "No se trata de ofender a nadie", dice.

Condena política

En cuanto el vídeo de la canción se hizo público, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, lo calificó de "repugnante" y anunció que su ministerio estudiará "todas las medidas posibles" contra el alcalde, ya que entiende que lo sucedido hace apología de "la cultura de la violación" y de "las violencias contra la infancia". Por su parte, tanto PSOE como Podemos coincidieron con la denuncia que hace ahora Hazte Oír al calificar los hechos como "apología de la pederastia".

Esto, sin embargo, no ha surtido efecto en el alcalde, que por el momento se ha negado a dimitir de su puesto pese a que el Partido Popular le haya expulsado de su grupo municipal. "Quieren a gente que no sea polémica", ha asegurado, según declaraciones recogidas por Efe.

Según explica la denuncia, la canción, con la que Antonio Martín dice "haberse criado", "emite un mensaje que resulta humillante, discriminatorio y que normaliza la violencia sexual contra un colectivo vulnerable como es el de las niñas menores de edad. Sus palabras cosifican a las niñas, mostrándolas como un mero objeto de deseo sexual que puede ser tomado y utilizado por aquel que ostenta una posición de preeminencia sobre ellas".