El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha referido hoy a la bronca sin precedentes entre Donald Trump y el presidente ucraniano y ha abogado por una paz "justa y duradera que garantice la seguridad". "No se puede construir Ucrania sin los ucranianos y no se puede construir Europa sin los europeos. Nuestros derechos, nuestra democracia y nuestra paz no están en venta", ha dicho durante su intervención en la inauguración del XVII Congreso Regional del PSRM-PSO en Cartagena (Murcia).