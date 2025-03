Sánchez aprovechará la cumbre de Londres para reforzar su apoyo a Zelenski tras la encerrona de Trump

Pedro Sánchez llegará este domingo a Londres, donde tendrá lugar una nueva cumbre sobre Ucrania, con un mensaje muy claro. Tras el choque sin precedentes del pasado viernes en la Casa Blanca entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, el respaldo al país invadido por Rusia se hace más necesario que nunca.

El resto de invitados a la cita, en la que hará de anfitrión el primer ministro británico, Keir Starmer, quiere también subrayar su apoyo al presidente ucraniano cuando se cumplen tres años del inicio de la guerra. Allí estarán los jefes de Gobierno de Francia, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Turquía, Finlandia, Suecia, República Checa, Polonia, Alemania y Rumanía. Junto a ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El jefe del Ejecutivo español, alineado con Ucrania desde el primer momento, aprovechará para subrayar que su posición no ha cambiado a raíz de la llegada de Trump a la Casa Blanca, según fuentes de la Moncloa. Al contrario. Sánchez no ha parado de dejar patente su apoyo a Ucrania desde la toma de posesión del magnate norteamericano, que el viernes, durante una comparecencia televisada en directo en el Despacho Oval, acusó a Zelenski, junto a su vicepresidente J. D. Vance, de no estar lo suficientemente “agradecido” a EEUU, estar “jugando con la tercera guerra mundial” y no tener “cartas” en la negociación con Vladímir Putin. La cita entre ambos mandatarios debería haber concluido con un acuerdo para la explotación conjunta de minerales en el país de Europa oriental, pero Trump la dio por terminada tras la encerrona.

“Ucrania, España está contigo”, reaccionó Sánchez en X minutos después del choque en Washington, mostrando clara una posición que en las últimas semanas le ha llevado a anunciar un nuevo paquete de 1.000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania y a dejar claro, tras los primeros acercamientos de Trump a Putin, que la paz no se puede alcanzar sin la “participación” del país invadido y la UE. “Gracias por tu apoyo”, le contestó Zelenski en la misma red social.

La excepción de Vox y Podemos

Los mensajes de apoyo al presidente ucraniano por parte de los partidos políticos españoles no han dejado de reproducirse en las últimas horas, con la excepción de Vox y Podemos. El mismo viernes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, escribió en X: “Mala noticia para el mundo lo que acaba de ocurrir en la Casa Blanca. Solo beneficia al causante de la agresión. Ucrania merece ser escuchada y tener apoyo para una paz justa”. El hasta ahora portavoz del PNV y futuro presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, tachó lo ocurrido en la Casa Blanca de “bochornoso espectáculo” por parte de Trump y Vance.

"Vamos a seguir solidarizándonos con Ucrania. Es el momento que Europa ayude y apoye a Ucrania a tener una paz justa, que respete su autodeterminación y que no signifique su humillación como algunos pretendieron ayer", señaló este sábado el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Pero ni Vox ni Podemos siguieron esta estela. El líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, que respalda sin fisuras a Trump, acusó en un extenso post a Sánchez, Feijóo, Von der Leyen, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de “celebrar la continuidad” de una “guerra” en la que “solo” el presidente norteamericano “puede ayudar a Ucrania a defenderse y reconstruirse”.

Desde la formación morada, su secretaria general, Ione Belarra, cargó contra los intereses de Rusia y EEUU, sin mencionar en ningún momento a Zelenski. “Trump ha tenido en público una discusión que se suele dar en privado. Hoy todo el mundo puede ver de qué iba la guerra de Ucrania. La gente, la democracia, la libertad les importa una mierda, Rusia quería tierras y EEUU gas, petróleo y minerales. Es la hora de la gente decente”, escribió.