Feijóo se revuelve contra Sánchez por no informarle de los compromisos que va a adquirir en la cumbre sobre Ucrania

Los dirigentes de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas en una cumbre extraordinaria para debatir sobre el apoyo a Ucrania y la necesidad de invertir más en defensa. Pedro Sánchez participará en ella y ya se sabe que defenderá que haya fondos comunitarios para incrementar el gasto militar, además de subrayar el respaldo al Gobierno de Kiev, ciudad que visitó hace solo unos días. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha enterado de la posición del Ejecutivo ante la delicada situación que ha generado el presidente de EEUU, Donald Trump, por los medios de comunicación y no por la información que le pudiera facilitar el Ejecutivo central directamente.

Este miércoles Feijóo volvió a quejarse de esa falta de comunicación de Sánchez, un silencio que el dirigente de los populares no acaba de entender teniendo en cuenta la debilidad parlamentaria que el Gobierno tiene en el Congreso de los Diputados esta legislatura. Los votos del PP podrían ser claves para sacar iniciativas que supongan elevar el gasto de defensa, una medida que descartan partidos como Sumar, socio de Sánchez en el Ejecutivo, y Podemos. Ese aumento en gasto militar, según qué herramienta utilice el Gobierno, es probable que tenga que ser sometido a votación en el Congreso de los Diputados.

"Es injustificable que carezcamos de cualquier información sobre lo que va a defender España mañana en el Consejo Europeo. Les recuerdo que el Gobierno actual no tiene mayoría suficiente y no puede asumir ningún compromiso internacional", dijo en un acto con el sector del automóvil, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

Poder, Sánchez puede prometer algunas medidas aunque puede tener complicadas sacarlas adelante si necesitan ser revalidadas por el Congreso de los Diputados. Este jueves, el presidente español y el resto de dirigentes europeos debatirán la propuesta presentada el martes por la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, para movilizar cerca de 800.000 millones de euros para el gasto en defensa en la Unión. Según fuentes de la Moncloa, el Gobierno ve la idea bien a grandes rasgos aunque apuntan que faltan por conocer muchos detalles.

Insultos a Sánchez

Feijóo considera que el mundo está viviendo uno de los momentos "más delicados a nivel geopolítico de las últimas décadas" y, pese a esa situación, el Gobierno no informa. La queja la llevan expresando los dirigentes del PP varios días, sobre todo después de las arremetidas de Trump al mapa geopolítico y su guerra comercial, pero no ha calado. Fuentes del PSOE aseguran que Feijóo no puede pretender llamar "pelele" a Sánchez "cada dos horas" y pretender que el presidente del Gobierno le llame "en uno de esos huecos para hablarle de la situación internacional".

En Francia, el presidente, Emmanuel Macron, que estas semanas se ha erigido como una de las voces más fuertes de la Unión Europea para plantar cara a Trump, pronunciará un discurso a la nación este miércoles por la noche por la "gran incertidumbre" internacional.

Cita con Merz

Feijóo también estará en Bruselas este jueves, para participar en la tradicional reunión de dirigentes conservadores de todo el continente que organiza el Partido Popular Europeo (PPE). En esa cita, el jefe de los populares aprovechará para reunirse con el futuro canciller alemán, Friedrich Merz, para felicitarle tras su victoria en las elecciones generales de hace diez días.