La Generalitat Valenciana niega los recesos en el Cecopi el día de la DANA y atribuye las desconexiones a "un periodo de trabajo exclusivamente presencial"

La Conselleria de Emergencias admite en dos informes remitidos a la jueza de la DANA que hubo "un periodo de trabajo exclusivamente presencial" pero niega los recesos en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado). En sendos informes remitidos al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja, la Generalitat niega que se produjeran recesos o cortes en la conexión telemática de los miembros del Cecopi (como ha denunciado la delegada del Gobierno Pilar Bernabé).

Pero sí admite en otro informe que esa tarde "la reunión se realizó de manera telemática y presencial simultáneamente habiendo un momento concreto en el que lo que se produjo fue un periodo de trabajo exclusivamente presencial", señala el escrito elaborado por el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, "presente en la reunión del Cecopi" esa tarde.

Un escrito elaborado por este director general ya que, justifica la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodrigo, el Cecopi "no es un órgano colegiado a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no se dispone de a figura de Secretario/a, por lo que no se levantan actas ni se graban sus sesiones es por ello que no consta soporte documental alguno al respecto", aseguran sobre la reunión clave del 29 de octubre para dirigir la emergencia durante la DANA.

La secretaria autonómica de Emergencias también aporta otro escrito aportado a la causa sobre la "duración de la videollamada de Webex (una aplicación de videoconferencias) objeto de la reunión del Cecopi del día 29-O en el que se acredita que no existe corte alguno en la reunión". Este segundo informe, muy escueto de apenas una página, está elaborado por el jefe de explotación tecnológica del 112 Comunitat Valenciana.

Este técnico adjunta los datos informáticos "que figuran en el sistema de videoconferencia Webex de la Generalitat Valenciana, correspondientes a la reunión convocada por la Avsre (Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias) el 29 de octubre de 2024 con el título 'Coordinación emergencia inundaciones'".

Una reunión que se creó a las 16.32 horas "generándose el enlace que permite la conexión de los participantes". A las 16.37 horas "el Avsre (organizador de la reunión) se conecta a la reunión, lo que la da por iniciada y la deja abierta a la conexión de los participantes". Justo en ese momento, las 16.37 horas, "se conectó el primer participante externo. Al coincidir con la hora de inicio, se trata de un participante que se conectó a la reunión antes que el organizador".

El siguiente dato que ofrece el jefe de explotación tecnológica del 112 Comunitat Valenciana es el de las 4.19 horas ya del 30 de octubre. "Hora en la que el organizador cierra la reunión para todos los participantes. En el momento del cierre, permanecían 7 usuarios conectados".

Por tanto, formalmente la Generalitat no llega a negar el fundido a negro que denunció la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pero omite que las autoridades que asistían en remoto fueron avisados de que "se apagaban las cámaras y los micrófonos para pensar".

Fuentes de la Generalitat señalan a Levante-EMV sobre esta reunión clave del Cecopi el 29 de octubre que "nunca se dejó de trabajar ni hubo un receso como si se hubieran ido todos a hacer un descanso; lo que pasó fue que los técnicos del Cecopi estudiaron la situación y la debatieron presencialmente, como acreditan todos los que estuvieron presentes. Hubo un debate netamente técnico de evaluación de la situación". Para acto seguido arremeter contra Pilar Bernabé, presente telemáticamente en la reunión, al igual que el resto de organismos estatales. "Si la delegada del Gobierno hubiera estado en el Cecopi físicamente y no hubiera tardado 13 horas en llegar presencialmente lo habría visto". Y añaden: "Si tanta inquietud le generaba el debate técnico, hasta el punto de que lo ha llamado “fundido a negro”, ¿por qué no se desplazó al Cecopi a pesar de ser codirectora y estar convocada presencialmente?", se preguntan desde la Generalitat.