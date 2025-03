Armengol advierte del riesgo de "retrocesos" en igualdad y aplaude el Pacto contra la violencia de género

A mediados de diciembre, el Congreso instaló en la sala Constitucional -donde cuelgan los retratos de los siete padres de la Carta Magna de 1978- una placa para reconocer la labor de las 27 diputadas y senadoras que también fueron madres de aquel texto. En esa misma sala, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha aplaudido este jueves todos los avances en materia de feminismo, pero también ha advertido del riesgo actual de que estos se reviertan ante aquellas formaciones de extrema derecha que disfrazan "de agenda subversiva" el negacionismo de la violencia machista. Y, casi a modo de ejemplo, la diputada de Vox presente, Rocío Aguirre, ha arremetido contra el feminismo y, entre otras muchas cosas, ha criticado que se promuevan carreras científicas entre las mujeres.

A dos días antes de que se celebre el 8-M, día internacional de la mujer, Armengol ha ensalzado el entendimiento que se produjo la pasada semana casi entre todas las formaciones, a excepción de Vox, con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "El pacto de Estado no es otra cosa que un gran proyecto de país para construir una sociedad mejor, pero si seguimos estando aquí es porque no podemos dar por sentado ninguno de los logros conseguidos en materia de igualdad", ha advertido antes de señalar que el mundo pasa por momentos "muy complejos en el que el negacionismo y los discursos antiderechos se propagan incluso desde las instituciones".

"La tradicional hegemonía patriarcal, disfrazada de agenda subversiva, no quiere perder sus lugares de poder, jerarquías y todos los beneficios y privilegios que le reportan las grandes brechas sociales", ha sostenido. En esta línea, ha señalado que el objetivo de este negacionismo es el "retroceso" de los derechos de las mujeres para recuperar "el control del cuerpo de las mujeres".

Diputada constituyente y la extrema derecha

Tras las palabras de Armengol, dos de aquellas mujeres constituyentes de 1977 han tomado la palabra. María Izquierdo, exdiputada, ha admitido que "teme" el regreso de los discursos que hace cincuenta años relegaban a la mujer al ámbito doméstico. "Esos mensajes los verbalizan las personas que tienen ideología de extrema derecha", ha dicho, en referencia a las publicaciones en redes sociales que extiende una "casta ternocrática". "Si no tenemos memoria feminista, lo que ocurre de la noche a la mañana, es el retroceso", ha avisado.

Minutos después, la diputada de Vox Rocío Aguirre ha querido darle la razón: "Están haciendo muchas leyes para que nos convirtamos en ingenieras y en cosas que realmente a nosotros no nos… Lo podemos hacer, porque somos libres, pero es que no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer. [...] estamos a favor de la libertad y si hay una mujer que quiere dedicarse a su familia, no quiere trabajar y quiere ser madre a nosotros nos parece muy bien". El resto de su discurso ha sido negar la violencia machista, culpabilizar a los migrantes, denunciar el "gran negocio" del feminismo, defender que hay muchas denuncias falsas y arremeter contra la Ley Trans. "Esta celebración ha sido una hipocresía", ha dicho sobre el 8-M.

Los puntos comunes

Entre el resto de las parlamentarias que han participado ha reinado el entendimiento. La diputada del PP, Beatriz Fanjul, ha aplaudido que los trabajos para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se hallan hechos desde el "consenso". "Negar que existe la violencia de género nos hace retroceder a todos", ha dicho. Por otro lado, la diputada del PSOE Milena Herrara ha asegurado que el feminismo "lucha y trabaja por los derechos de todas" y ha puesto la necesidad en abordar la violencia sexual.

La parlamentaria de Sumar Tesh Sidi, por su parte, ha reivindicado la urgencia de hacer pedagogía en las escuelas ante el avance de los mensajes machistas en las redes sociales que van a ser imparables y la diputade de ERC Pilar Vallugera, quien ha respondido contundentemente a su compañera de Vox, ha explicado que el retroceso en feminismo que se están detectando en las generaciones más jóvenes se debe a la inseguridad que ofrece el sistema actual y, por tanto, a la necesidad de buscar modelos basados que son "blanco o negro".