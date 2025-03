Sánchez afirma que Feijóo no es capaz de liderar la oposición "porque no sabe"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este domingo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no ser capaz de liderar la oposición en España “porque no sabe”. “El señor Feijóo no solo no es presidente del Gobierno porque no quiere, tampoco es el jefe de la oposición porque no sabe”, ha espetado Sánchez durante su intervención en el XV Congreso del PSdeG, celebrado en Santiago de Compostela.

“Es una firme convicción, podemos ser una alternativa en Galicia”. El ya secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, se mostró así de contundente en su intervención este domingo en el XV congreso nacional del PSdeG donde se renovaron los órganos de dirección y se fijó la hoja de ruta para los próximos años.

Entre aplausos y al ritmo de la música, Besteiro entró en el escenario donde se celebra el XV congreso nacional del PSdeG en la capital gallega arropado por el presidente del Gobierno central y líder del PSOE, Pedro Sánchez. “Está es tu casa, eres el presidente más gallego de toda la historia”, aseveró.

“Galicia necesita alguien que termine este ciclo insoportable y esos vamos a ser nosotros”, incidió Besteiro en alusión a las personas que forman la nueva ejecutiva del PSdeG, de la que forman parte 43 personas, 14 de ellos nuevos nombres. “Sois el mejor equipo que se puede tener para seguir transformando este país”, apuntilló.

Entre otras cuestiones, Besteiro hizo alusión a la celulosa que la empresa portuguesa Altri quiere implantar en el municipio de Palas de Rei: “Los proyectos industriales son bienvenidos, pero nunca haremos nada que dañe la naturaleza. Bienvenida la industrialización y sus proyectos, pero que no tengan letra pequeña”. Se espera que la declaración ambiental de este proyecto llegue este mismo mes.

El secretario general del PSdeG abogó, así, por un “modelo de convivencia territorial”, que este “bien comunicado de interior a exterior”. “Hay otra Galicia, la de la diáspora, a la que le ofrecemos respeto y derechos”, resaltó.

“Los dos partidos tienen un problema con la defensa de la democracia y sus valores”, aseveró Besteiro en referencia a los populares y al BNG, al que acusó de no ser contundente en el apoyo a Ucrania.