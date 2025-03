Oriol Junqueras está convencido de que ERC debe ser un partido central que genere nuevas alianzas y que pueda seguir pactando con los socialistas desde la "máxima ambición" y con Junts para compartir "medallas". Durante el discurso, que pone el colofón al cónclave de Esquerra en Martorell, el líder de las filas republicanas ha sentado las bases de una nueva etapa, con la voluntad de que Esquerra sea "el partido del trabajo y de los trabajadores", asumiendo la herencia de la segunda república, del antifranquismo y del 1-O del 2017.

El presidente de ERC sale reforzado internamente del cónclave con el apoyo de prácticamente un 90% a la nueva hoja de ruta del partido, pese a que sigue abierto en canal por la estructura b que ideó los carteles difamatorios contra los hermanos Maragall. Pero se sabe ganador del pulso con el aparato que controlaba la exsecretaria general Marta Rovira, y toma las riendas sin apenas contestación.

Por eso se ha permitido, fiel a su estilo, un discurso de unos 45 minutos en lo que ha desplegados sus tesis sobre el nuevo orden mundial, situando la inmigración como una oportunidad para ofrecer derechos y fomentar la inclusión, y fijando las prioridades para una Cataluña próspera. Cuando ya superaba los 30 minutos de discurso, ha acotado su doctrina a las filas del partido, pero también se ha reservado dos mensajes para los invitados de los partidos que le hacen frontera, pidiéndoles colaboración: PSC y Junts.

A los socialistas les ha recriminado que el servicio de Rodalies sea "tercermundista", y a los posconvergentes, que dejen de competir por las medallas en el Congreso, eso es, batallando por sacar mayores triunfos de la necesidad aritmética de Pedro Sánchez, para abrir una etapa de colaboración. "No queremos colgarnos ninguna medalla, por eso celebramos todas las conquistas de cuota de poder político para nuestro país. Ya nos pelearemos después por cómo se aplica", ha pedido al secretario general de Junts, Jordi Turull.

Después de que el partido analizara el cumplimiento de los pactos con el PSOE y el PSC, y llegaran a la conclusión de que los pactos "avanzan" pese a los "obstáculos", por lo que "el estado de la cuestión es moderadamente positivo", Junqueras se ha reafirmado en el texto salomónico pactado entre sectores que se propone continuar la vía de la negociación combinando "confrontación y colaboración", pero ha evitado concretar cuál será el siguiente paso. Asumido ya el 'no' de ERC a unos nuevos presupuestos en el Estado y en el Cataluña, el president Salvador Illa se prepara ya para encarrilar nuevos acuerdos, con el propósito de conseguir una inyección de 4.000 millones de euros de suplemento de crédito para ganar estabilidad sin cuentas públicas actualizadas este 2025, y el mensaje del partido da buenas perspectivas para llegar a un entendimiento.

Junqueras evita la crisis

Sin ninguna referencia a la crisis vivida por el partido, Junqueras se ha dedicado a marcado perfil ideológico y ha puesto en valor la inmigración como "reto": "Queremos que estas personas estén lo más formadas posible, con plenitud de espíritu, pero también porque aportan más cotizaciones y contribuyen a pagar las pensiones. Lo que nos hace catalanes no es el lugar donde hemos nacido, sino nuestro compromís con esta sociedad, con el país, con la cultura, con la lengua", ha insistido.

En cuanto a su visión sobre el nuevo orden mundial, ha criticado el aumento del gasto en defensa, pero ha asegurado que hay que poner en valor "la seguridad pública", como una política de izquierdas, para que no quede en manos de unos pocos y batallar contra el "empobrecimiento" en Cataluña: "No puede ser que haya un territorio que gana PIB a base de trasladarlo desde los territorios que lo envueltan. La España vaciada no es la España vacía, es vaciada. No queremos esto para Cataluña. Queremos una riqueza compartida", ha sostenido, adviertiendo del impacto del pulso aranzelario, y considerando que la democracia está "amenazada" por la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, por la presidencia de Donald Trump, de las relaciones con y en la Unión Europea, y de las guerras que no cesan, especialmente en Ucrania y en Palestina. "La libertad nacional y la justicia social son inseparables [...] Por eso somos independentistas respecto a España, federalistas respecto a Europa y internacionalistas ante el mundo", ha remachado.

La independencia y la Generalitat

Junqueras ha seguido el hilo discursivo de la secretaria general, Elisenda Alamany, quien ha dibujado Cataluña como "un país que no está bien" por las crisis encadenadas, la emergencia habitacional y la debilidad de las infraestructuras, pero también por la etapa del proceso independentista. "Somos los que queremos la máxima ambición nacional y los únicos que podemos hacerlo. Los de siempre nos ofrecen lo de siempre y solo dos caminos: pasar página al 'procés' y hacer ver que somos una autonomía más del Estado, o que hacer ver que estamos en 2017, como si no hubiera pasado nada". Ante esto, ha apostado por una "alternativa": "Y es la nuestra, entender el país, escuchar bien y mejor, para dar respuestas", ha rematado.

Alamany ha defendido la mesa de diálogo, los indultos y la amnistía -"estábamos solos, pero convencidos", ha afeado a Junts, con su homólogo en el partido, Jordi Turull, sentado en las primeras filas-, y ha criticado que haya un "retroceso" en ambición nacional por el Govern del PSC. "[Cataluña] no está preparada para dar el salto", léase la independencia, ha admitido.

"ERC será la ambición nacional del país para volver a ser un país competitivo, seguro, fuerte, dinámico, moderno y acogedor", ha incidido, criticando el caos de Rodalies, y reclamando todo el poder en las urnas para recuperar el control "de las estructuras de país": "Se han terminado los complejos, ERC ya no está acomplejada, hemos sido la semilla de las victorias del país, y lo volveremos a hacer", ha sentenciado, marcándose como propósito recuperar la Generalitat.

ERC pone fin así a un congreso del que Junqueras sale reforzado, pero en el que se ha reconocido la existencia de hasta cuatro corrientes internas (Nova Esquerra Nacional, Foc Nou, Col·lectiu Primer d'Octubre y Àgora Republicana), y encauza una nueva etapa en la que si bien no habrá grandes giros estratégicos, se cuidará la paz interna. Los críticos no han logrado imponer sus tesis -el líder podrá ser también candidato a las elecciones y el partido no se anclará al independentismo de izquierdas, sino que tratará de ser un 'catch-all party'- y queda probada la existencia de una estructura b, si bien la investigación interna continuará en la comisión de garantías, con dos escuderos de la exsecretaria general, Marta Rovira, en el punto de mira: Sergi Sabrià y Marc Colomer.