El Gobierno evidencia sus discrepancias sobre el gasto en Defensa y se preparan para votar distinto sobre el futuro de la OTAN

La discrepancia en el seno del Gobierno por el gasto en Defensa es cada vez más clara y, lejos de minimizarse, la disputada parece enquistarse. Este martes, en el pleno del Congreso, PSOE y Sumar han mostrado la distancia que les separa sobre el incremento del presupuesto militar y la exigencia de los de Yolanda Díaz de que se vote en la Cámara Baja. Además, ambas formaciones han preparado ya el terreno para votar de manera diferente el próximo jueves en una iniciativa del BNG que reclama al Gobierno la salida de España de la OTAN.

"Mientras Europa refuerza sus compromisos con Ucrania, el Gobierno de España defiende en su seno intereses contradictorios", ha lamentado el dirigente del PP Borja Sémper al inicio de un debate en el que Sumar y PSOE han hecho justo eso, mostrar sus diferencias. La portavoz de Sumar, Verónica Martínez, ha denunciado la "política del chantaje, el matonismo y el caos" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de admitir que la Unión Europea "no puede seguir dependiendo de terceros".

Ahora bien, ha señalado que el camino no debe ser aumentar el gasto en Defensa, como sostiene el ala socialista del Gobierno, porque supone quitar recursos a las partidas sociales: "La seguridad europea no se construye en ningún caso debilitando el estado de bienestar, se construye reforzándolo". Minutos después, la diputada del PSOE Esther Peña le ha llevado la contraria, asegurando que "no se da la dicotomía entre tanques u hospitales, ni guerra sí o no", sino que el fondo del asunto debe ser que la Unión Europea tenga "la capacidad de disuadir" por sí misma cualquier ataque.

Las diferencias entre ambos partidos se materializarán el próximo jueves, cuando el Congreso vote una moción presentada por el BNG en la que, entre otras cosas, insta al Gobierno a "renunciar a la participación de España en la OTAN" y rechazar "cualquier aumento del gasto militar que redundaría en una reducción de los recursos disponibles para destinarlos a políticas sociales". Sumar ha presentado algunas enmiendas al texto, aunque han dejado claro que tienen sintonía con el texto y que, salvo sorpresa, lo apoyarán.

El papel del Congreso

Donde no habrá división será en la votación de una proposición no de ley del PP en la que se insta al Ejecutivo a reafirmar el compromiso de España con Ucrania, defender la participación de Ucrania y de la UE en la negociación de paz con Rusia, cumplir con los compromisos adoptados en materia de Defensa y garantizar que cualquier iniciativa sobre Ucrania o la OTAN pase por el Congreso. El portavoz del PSOE, Patxi López, ha asegurado que están de acuerdo con todos los puntos a excepción del último. Justo este es el que Sumar apoya con más ahínco, pero la formación de Díaz ha optado por no dar respaldo al texto para evitar una nueva fragmentación.

Aun así, el diputado de Sumar Agustín Santos ha señalado que "todo debe ser discutido y aprobado en el Congreso". "¿O ya hemos cedido esa soberanía?", se ha cuestionado. Más tarde, la diputada socialista Obdulia Taboadela ha asegurado que "lo que haya que venir al Congreso vendrá al Congreso de los Diputados". Otros socios del Ejecutivo también han reclamado que cualquier decisión pase por la Cámara Baja, algo que, por el momento, el PSOE no ha garantizado.