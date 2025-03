La fiscal provincial de Madrid alega su "desconcierto" tras filtrarse datos del novio de Ayuso para pedir el archivo de la causa

La defensa de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que ejerce la Abogacía del Estado, intenta conseguir la nulidad de la causa en la que está imputada junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos con distintos argumentos, entre ellos, "el gran desconcierto que experimentó como consecuencia de la difusión de datos" de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, cuya defensa había ofrecido un acuerdo al ministerio público para tratar de eludir el juicio, para lo que admitía la comisión de dos delitos fiscales.

El recurso de apelación, de 62 páginas, contra el auto en el que el juez Ángel Hurtado atribuyó la filtración de datos tanto a García Ortiz como a Rodríguez y levantaba la imputación al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, se remite a ese "desconcierto" que, a su juicio, se comprueba en los correos electrónicos que cruzó Rodríguez con fiscal decana de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, Virna Alonso, a partir de las 21.12 horas del 14 de marzo de 2024. Alonso le dice que “el deber de sigilo lo incumplió el abogado” y Rodríguez responde que no le "gusta nada el panorama” y que no sabe "si todos están filtrando todo”. A lo que Alonso responde: “El Comunicado era para aclarar las controversias surgidas. Todo estaba ya en los medios de comunicación y se ponía en tela de juicio la actuación del fiscal”.

También esgrime que el correo electrónico que el abogado del empresario Alberto González Amador, Carlos Neira, no solo ofreció su propuesta a la cuenta genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía madrileña, sino que también lo remitió a "algún abogado de Estado del Departamento de Penal de la Abogacía del Estado", lo que significa que no solo estuvo desde el primer momento a disposición del ministerio público.

Este extremo lo contó el fiscal que firmó la denuncia por delito fiscal contra González Amador, Julián Salto, quien tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como luego en el Tribunal Supremo. El recurso lo considera "un hecho no controvertido, y omitido en la querella por su nulo valor incriminatorio".

"No puede soslayarse que este proceder del letrado de González Amador, a nuestro juicio, ahonda en el nulo valor confidencial o naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo de 2 de febrero incluso por el propio abogado de González Amador, idea en la que estamos insistiendo desde el principio, pues en esa fecha la Abogacía del Estado aún no podía ser parte de actuación alguna, ni ningún integrante de la misma podría ser formalmente responsable de expediente alguno, dado que no fue invitada a personarse sino después de todos los hechos controvertidos", argumenta el escrito.