María Jesús Montero: "Moreno Bonilla tiene las competencias de sanidad, pero si no te operan es por culpa de Pedro Sánchez"

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, sigue aprovechando cada una de sus exposiciones ante los focos para insistir en su estrategia encaminada a 'desenmascarar' al presidente andaluz Juanma Moreno, con vistas a las elecciones andaluzas de 2026. Durante su intervención en el Congreso del PSOE de Málaga, Montero reincidió en el 'cuerpo a cuerpo' y se rebeló contra lo que considera que es la política "de los suavones y los que parecen que nunca han roto un plato". "Moreno Bonilla tiene las competencias de sanidad, pero si no te operan o tienes que esperar mucho tiempo para que te vea tu médico es por culpa de Pedro Sánchez", añadió.

A su juicio, "Moreno Bonilla se cree que gobernar es estrechar manos, hacerse fotos y parecer educado, siempre de puntillas, sin asumir sus competencias, confrontando, para que parezca que hay un enemigo". "Pero en lo concreto no aporta nada para que Andalucía vaya mejor", manifestó la líder del PSOE andaluz para acusar al presidente de la Junta de "instalarse en la excusa del que no tiene capacidad, del que no quiere hacer nada por Andalucía".

Críticas a Feijóo

Montero también 'disparó' sus dardos dialécticos contra el presidente nacional del PP y líder de la oposición en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo, quien "pide elecciones cada día para que no se hable de su liderazgo" en la formación de centro-derecha. "Pero vamos a agotar la legislatura, y si los militantes del PP quieren hacer cambios tienen por delante casi tres años para desarrollarlos, tienen tiempo para recomponerse porque las elecciones no están a la vuelta de la esquina, aunque sea lo que se escucha a veces", apostilló.

Asimismo, Montero puso el foco sobre las trabas que el PP le pone a la gestión del Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez, a quien ensalzó como "el faro de la socialdemocracia europea, la voz de los progresistas".

"La ola ultraderechista nos provoca zozobra, porque antepone todo a sus intereses económicos o a los derechos de las mujeres. Frente a lo que no hace la derecha europea, la española se abraza a la extrema derecha. Tenemos que denunciar esa alianza, que está dañando el interés general de la ciudadanía", reivindicó a la vez que aludía al movimiento realizado por Mazón en Valencia.

En este punto, se refirió al PP como "el partido Me Opongo". "Subida de las pensiones, me opongo; transporte gratuito, me opongo; derechos para los trabajadores, me opongo. Y sólo porque no aceptan el resultado de las urnas", añadió.

María Jesús Montero. / Gregorio Marrero

Andalucismo

María Jesús Montero aprovechó su presencia en Málaga para reivindicar a esta provincia como "cuna del andalucismo" y sostuvo que "Moreno Bonilla se ha borrado del Estatuto de Autonomía".

"Sólo se envuelve en la bandera de Andalucía para confrontar con el Gobierno de España", manifestó antes de instar a "las y los socialistas" a decirle a Moreno "que queremos más andalucismo para caminar hacia el progreso".

Universidades privadas

En su sarta de ataques al presidente de la Junta, Montero también aseveró que "Moreno Bonilla cierra aulas públicas mientras abre colegios concertados y pone en marcha universidades privadas, que son la mayor amenaza que tiene la clase trabajadora".

"No podemos permitir que alguien compre el título, compitiendo con quien no puede comprarlo y depende de una beca. La clase media no puede permitir que el hijo del que tiene dinero en la cuenta corriente se compre un título compitiendo con el hijo de un trabajador que no puede comprarlo", reiteró Montero a la vez que criticaba que familias adineradas cuyos hijos no tienen nota para estudiar carreras como Medicina, accedan a estos estudios pagando a los centros privados.